Adana'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 8 çocuk babası Yaşar Akman hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 8 çocuk babası Yaşar Akman hayatını kaybetti

Adana\'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 8 çocuk babası Yaşar Akman hayatını kaybetti
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Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde sokakta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 8 çocuk babası Yaşar Akman, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

ADANA'da sokakta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Yaşar Akman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gece Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 8 çocuk babası Yaşar Akman, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Akman'ı ambulansla hastaneye götürdü. Ameliyata alınan Akman, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Akman'ın cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 8 çocuk babası Yaşar Akman hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 8 çocuk babası Yaşar Akman hayatını kaybetti - Son Dakika
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