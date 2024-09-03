Adana'da Motosikletli Saldırıda Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Motosikletli Saldırıda Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Adana'nın Seyhan ilçesinde yürüyen Erol Kavak, yanına yaklaşan motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kavak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis kaçan saldırganları arıyor.

03.09.2024 02:09
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ADANA'da sokakta yürüdüğü sırada yanına yaklaşan motosikletli iki kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Erol Kavak (43), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Erol Kavak, motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kavak kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Kavak, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kavak, tüm doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erol Kavak'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana\'da Motosikletli Saldırıda Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Adana'da Motosikletli Saldırıda Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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