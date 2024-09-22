Adana'da Tarihi İçme Suyu Projesi: Asbestli Borular Değiştiriliyor - Son Dakika
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Adana'da Tarihi İçme Suyu Projesi: Asbestli Borular Değiştiriliyor

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan ilçesinde Yedigöze Barajı'ndan sağlıklı içme suyu getirecek projenin denetimini gerçekleştirdi. Proje kapsamında asbestli borular değiştiriliyor ve toplamda 440 kilometre uzunluğunda bir yenileme çalışması yapılacak.

22.09.2024 13:31  Güncelleme: 14:15
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, içme suyu getirme projesi ve asbestli boruların değiştirilmesi çalışmalarını denetledi ve personele baklava ikram etti. Karalar, "Kozanlı vatandaşlarımızın tarihlerinde görebileceği en büyük projelerden bir tanesini hayata geçiriyoruz. Yedigöze Barajı'ndan Kozan'a sağlıklı su getiriyoruz. İki, üç milyar lirayı bulan yüksek maliyetli bir proje ancak Kozan'a feda olsun" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan'da yapımı devam eden Yedigöze Barajı'ndan Su Getirme Projesi'nin inşaatında denetlemelerde bulundu. Başkan Zeydan Karalar denetleme ve inceleme esnasında, projelerde emek harcayan çalışanlara baklava ikram etti. Başkan Zeydan Karalar Kozan'da esnaf ziyaretlerinde de bulundu ve vatandaşın sorunlarını dinledi

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Başkan Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda Kozan ilçesinde şebeke yenileme projesini hayata geçiriyor. Toplam uzunluğu 400 kilometre olan içme suyu projesi dahilinde ilk etapta 50 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu hattı inşa edilerek, insan sağlığını tehdit eden asbestli borular değiştiriliyor. Bu çalışma ile ilçeye daha sağlıklı su temin edilmesi hedefleniyor.

"İki, üç milyar lirayı bulan yüksek maliyetli bir proje ancak Kozan'a feda olsun"

Başkan Zeydan Karalar, ilçeye sağlıklı içme suyu getirme projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Yedigöze Barajı'ndan su getirme projesinin çok büyük ve tarihi bir iş olduğunu söyleyen Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

"Kozanlı vatandaşlarımızın tarihlerinde görebileceği en büyük projelerden bir tanesini hayata geçiriyoruz. Yedigöze Barajı'ndan Kozan'a sağlıklı su getiriyoruz. İki, üç milyar lirayı bulan yüksek maliyetli bir proje ancak Kozan'a feda olsun. Çalışmalarımız hızla devam ediyor; tüm şebeke yenileniyor. Karataş'ta, Ceyhan'da, Yumurtalık'ta, İmamoğlu'nda 440 kilometre asbestli boruyu, sağlıklı boru hatları ile değiştirdiğimiz gibi Kozan'da da 1 metre bile asbestli boru bırakmayacağız. Kozan'da yaklaşık 300 kilometreyi bulacak olan asbestli boru değişimi gerçekleştireceğiz. Ekiplerimiz burada çok kaliteli bir iş çıkarıyor, biz de yakından takip ediyoruz hepsinin eline sağlık. Proje bittiğinde Kozan sağlıklı suya kavuşmuş olacak, Kozan'ı sağlıklı suya kavuşturma işinin bizim dönemimizde, bizim tarafımızdan gerçekleştirilecek olması beni çok mutlu ediyor. Kozanlılara hizmet etmeye devam edeceğiz."

ASKİ tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilçe sakinlerine sağlıklı ve kesintisiz su temini sağlanması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla kent genelinde hayata geçirilen içme suyu çalışmaları kapsamında asbestli boruların yenileme projeleri titizlikle sürdürülüyor. Bu kapsamda Ceyhan'da 224 kilometre, Yumurtalık'ta 42 kilometre, Karataş'ta 80 kilometre, İmamoğlu ilçesinde 50 kilometre, Tufanbeyli'de 32 kilometre ve Aladağ ilçe merkezinde 4 kilometrek asbestli borunun değişimi tamamlandı. Kozan'da ise Güneri ve Çanaklı mahallelerinde 8 kilometrelik asbest borunun yenilenmesiyle birlikte şehir genelinde toplam 440 kilometre uzunluğunda asbestli içme suyu borusu değiştirildi.

Adana\'da Tarihi İçme Suyu Projesi: Asbestli Borular Değiştiriliyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana'da Tarihi İçme Suyu Projesi: Asbestli Borular Değiştiriliyor - Son Dakika

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