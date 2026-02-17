Adana'da Tarım Arazileri Su Altında Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Tarım Arazileri Su Altında Kaldı

17.02.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son yağışlar Adana'daki tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı, hasatlar gecikecek.

ADANA'da son haftalarda etkili olan sağanağın ardından kentteki tarım arazileri su altında kaldı. Suya gömülen alanlar dronla görüntülenirken, Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, "Yaşanan yağışlar tarım arazilerinde büyük zararlara yol açtı. Öncelikle bu yağmurlar ekilecek alanlarda gecikmelere neden olacak. Hasat zamanında en az 30 gün ila 45 gün arasından geciktirecek" dedi.

Adana'da günlerce süren sağanakta, Aladağ ilçesinde metrekareye 141, Feke'de 105, Kozan'da 119, Saimbeyli'de 120, Seyhan'da 94 ve Pozantı'da 89 kilogram yağış düştü. Yoğun yağış nedeniyle kent genelinde on binlerce dönüm arazi su altında kaldı. Yüreğir ilçesine bağlı Kütüklü ve Herekli mahallelerinde yağış sonrası bahçeler ile ekili alanlar göle döndü. Narenciye ağaçlarının suya gömüldüğü alanlar ile ovadaki tarım arazileri dronla havadan görüntülendi. Yağışın yol açtığı olumsuzluklara ilişkin Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, yağışlar nedeniyle ekim yapılacak arazilerin çamur haline geldiğini ve ekime elverişsiz duruma düştüğünü ifade etti.

'ÜRETİCİLER İÇİN GECİKMELER SÖZ KONUSU OLACAK'

İncefikir, "Yaşanan yağışlar tarım arazilerinde büyük zararlara yol açtı. Öncelikle bu yağmurlar ekilecek alanlarda gecikmelere neden olacak. Hasat zamanında en az 30 gün ila 45 gün arasından geciktirecek. Örneğin haziran ayında hasat edilmesi gereken ürünler, 45 günlük gecikme ile temmuz ayının ortasına kadar sürecek. Bunun nedeni; ekim alanında bir gecikme söz konusu olacağı gibi üreticinin de satacağı üründen elde edeceği ekonomik gelirin de gecikmesine yol açacak. İhracatın da en az 10-15 günlük bir süreci var; paketleme, dinlendirme, sevkiyat ve satış aşamaları bulunuyor. Ürünlerin çürüme tehlikesi ile karşı karşıya kalması, ihracatçıyı da bu riski almamaya iter. Tarla ziraatında ekim yapmak isteyen üreticiler için de gecikmeler söz konusu olacak. Bu gecikmeler hasat dönemini erteleyecek ve maddi kayıplara neden olacak" dedi.

'ON BİNLERCE DÖNÜM ALANDA ZARAR SÖZ KONUSU'

Yağışlar nedeniyle zarar gören bölgenin on binlerce dönüme ulaştığını aktaran İncefikir, hasar tespit çalışmalarının ardından net bir rakama ulaşacaklarını aktardı. Seralarda da ciddi hasarlar oluştuğunu dile getiren İncefikir, "Özellikle Adana ve Mersin'e yakın bazı bölgelerde ciddi hasarlar olduğunu biliyoruz. On binlerce dönüm alanda zarar söz konusu. Hasar tespit çalışmaları Tarım İl Müdürlükleri ve Bakanlık tarafından yapılacak. Gerçek boyut bu çalışmaların ardından netleşecek. Bir sera su altında kalmamış olsa bile aşırı yağmurlar nedeniyle toprak suyu emmiş durumda. Bu da seranın içindeki nem oranını artırarak, mantar ve farklı hastalıklara neden olabilir. Dışarıdan hasarsız gibi görünen seralarda bile ilerleyen süreçte hastalık riski oluşabilir" diye konuştu.

'ÜRETİCİNİN EKONOMİK OLARAK DESTEKLENMESİ ŞART'

Çiftçilerin son dönemde büyük sıkıntılar yaşadığını belirten İncefikir, "Çiftçilerimiz kış ayında don ve dolu afeti yaşadı, şimdi de aşırı yağışla karşı karşıya kaldı. Kuraklık sadece yağış azlığı değildir. Aşırı sıcak, aşırı yağmur ve aşırı soğuk gibi iklim dengesizliklerinin tamamı bu sürecin bir parçasıdır. Beklenmeyen hava olayları, üretimi olumsuz etkiliyor. Özellikle ekim yapmış, sera altı üretim gerçekleştiren üreticilerin zararlarının telafi edilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca üreticinin finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerekiyor. Hasadı geciken ve gelirini geç tahsil edecek olan üreticinin ekonomik olarak desteklenmesi şart" dedi.

'300 DÖNÜM NARENCİYE ALAN SULAR ALTINDA KALDI'

300 dönümlük arazide üretim yaptığını belirten Hasan Sert ise "2019'da yaşanan sel felaketinin ardından evimizi yükseltme kararı almıştık, iyi ki de almışız. Çünkü suların yüksekliği evin önceki seviyesini çoktan aştı. Evim daha önce yaklaşık 3 metre aşağıdaydı, 20 metreye kadar yükselttim. Yağışlarla birlikte su seviyesi neredeyse 15 metreye kadar çıktı. Yağışların durmasıyla evim sular altında kalmaktan kurtuldu. Ancak narenciye bahçelerimiz tamamen suya gömüldü. Çalıştığım yaklaşık 300 dönümlük alan sular altında kaldı. Öncesinde bahçemi don vurmuştu, şimdi de yağışlar vurdu. Maddi olarak zarardayım, çiftçinin durumu gerçekten çok kötü" diye konuştu. .

Haber: Yusuf YIDIZ - Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Adana, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Tarım Arazileri Su Altında Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu! Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu CHP’den kesin ihraç kararı 16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! CHP'den kesin ihraç kararı
Murat Dalkılıç’ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş… Murat Dalkılıç'ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş…
Beşiktaş’ta sakatlık Yıldız oyuncu Galatasaray derbisinde yok Beşiktaş'ta sakatlık! Yıldız oyuncu Galatasaray derbisinde yok
Mansur Yavaş’tan “Baş şüpheli“ iddialarına zehir zemberek yanıt Mansur Yavaş'tan "Baş şüpheli" iddialarına zehir zemberek yanıt
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi 20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:20
3 günde 10 bin prezervatif tükendi Dev organizasyon için harekete geçildi
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi
11:08
Bahçeli yıllar sonra “püskevit“ sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
08:10
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 12:01:11. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Tarım Arazileri Su Altında Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.