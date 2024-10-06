Adana'da TEKNOFEST Rüzgarı

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Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) yerli ve milli hava araçları da sergileniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festivale yediden yetmişe çok sayıda ziyaretçi katılıyor.

Akrobasi gösterileri, ileri teknoloji simülasyonları ve bilimsel atölyeleri gezen katılımcılar, sergilenen hava araçlarını da yakından görme fırsatı buldu.

Festivalde yer alan yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insanlı ve insansız hava araçları da büyük ilgi görüyor.

Festival alanına gelenler, HÜRKUŞ, HÜRJET, GÖKBEY, Atak, ANKA, Bayraktar KIZILELMA, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Baykar Cezeri'yi de görme şansı yakalıyor.

Yerli ve milli hava araçlarına ziyaretçi ilgisi

Ziyaretçilerden Osman Obuz, AA muhabirine, Türkiye'nin yerli hava araçları üretimi alanında önemli bir başarı yakaladığını belirterek, bu teknolojik gelişmenin ülke gençlerine de örnek olduğunu ifade etti.

Festivale, Osmaniye'den eşi ve iki çocuğuyla gelen Fatih Kocabaş ise milli silahlara sahip olmanın eskiden hayal olduğunu anlatarak, bu alandaki gelişmelerden gurur duyduklarını kaydetti.

Emine Kocabaş da çocuklarının mühendis olmak istediğini vurgulayarak, "İnşallah ileride bir gün çocuklarımızın da bu uçaklarda imzaları olur. Üretilen hava araçlarıyla gurur duyuyoruz. Daha da gelişmesini ümit ediyoruz." dedi.

İkiz çocuklarıyla festivale katıldı

Kayseri'den eşi ve ikiz çocuğuyla festivale katılan Şener Opak, organizasyona ilginin çok yoğun olduğunu söyledi.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'ların, Türkiye'nin teknolojideki gelişmişliğini gösterdiğini anlatan Opak, "Bu gelişmeler, Türkiye'nin artık güçlendiğini ve teknolojide bizim de var olduğumuzu gösteriyor." diye konuştu.

Duygu Opak da mühendis olmak isteyen çocuklarını teknolojik gelişmeleri görmesi ve bundan feyiz alması için festivale getirdiklerini aktardı.

Çiftin çocukları Yalın ve Arın Opak ise yerli ve milli hava araçlarının yer aldığı festivali çok beğendiklerini dile getirdi.

Ziyaretçiler, alanda sergilenen yerli hava araçlarının önünde yakınlarıyla ve görevlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.