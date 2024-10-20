Adana\'da Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı Son Buldu

Güncel

ADANA'da 3'üncüsü düzenlenen Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, son gününde de tespih tutkunları ve meraklılarını ağırladı. Tespihçi esnafı Mahsum Aslan, "Adanalılar olarak, böyle bir fuarı tespih camiasına kazandırdığımız için mutluyuz. Bugün son gün ve ilgi bizi memnun etti" dedi.

Adana'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, son gününde de tespih tutkunları ve meraklılarını ağırladı. Farklı modelleri ve doğal taşları görmek için gelen ziyaretçiler, beğendikleri tespihleri ve taşları satın aldı. Özenerek hazırlanan stantlarda tespihçiler, en değerli modellerini ziyaretçilerin ilgisine sundu.

'İLGİ MEMNUN ETTİ'

Yaklaşık 10 yıldır tespih sektöründe bulunan Mahsum Aslan, "Adanalılar olarak, böyle bir fuarı tespih camiasına kazandırdığımız için mutluyuz. Fuar keyifli ve güzel geçiyor. Sadece yurt içinden değil, Hollanda, Almanya ve Fransa'dan da dostlarımızı burada ağırladık. Artık bu fuar, uluslararası bir fuar haline geldi. Bugün son gün ve ilgi bizi memnun etti. Şimdiden önümüzdeki yıl için hazırlık yapmaya başladık" diye konuştu.

'TESPİH BİR TUTKU, BİR SEVDA'

Farklı tespih modellerini görmek için Mersin'den gelen Mustafa Özer ise "Tespih bir tutku, bir sevda benim için. Beni Mersin'den buraya kadar getirtti. Burada tanıdığım birkaç usta var. Onlara tespih yaptırıyorum. Yaklaşık 20 yıldır tespihe ilgi duyuyorum. Keşke daha önceden ilgilenseymişim" dedi.