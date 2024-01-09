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Adana'da durdurulan araçta 22 kilo plaka esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da durdurulan araçta 22 kilo plaka esrar ele geçirildi

Adana'da durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Hulk' ile yapılan aramada, TIR akülerine gizlenmiş 22 kilo plaka esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Sürücü Ahmet Y.'nin (42) indirildiği araçta narkotik köpeği 'Hulk' ile arama yapıldı. 'Hulk'un bagaja tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, 2 TIR aküsü spiral makine ile açıldı. Akülerin içine gizlenmiş 12 pakette 22 kilo plaka esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ahmet Y.'nin, emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandığı belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

09.01.2024 - 10:49,
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ADANA'da durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Hulk' ile yapılan aramada, TIR akülerine gizlenmiş 22 kilo plaka esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe alınan hafif ticari araç, uygulama noktasında durduruldu. Sürücü Ahmet Y.'nin (42) indirildiği araçta narkotik köpeği 'Hulk' ile arama yapıldı. 'Hulk'un bagaja tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, 2 TIR aküsü spiral makine ile açıldı. Akülerin içine gizlenmiş 12 pakette 22 kilo plaka esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ahmet Y.'nin, emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandığı belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Adana\'da durdurulan araçta 22 kilo plaka esrar ele geçirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'da durdurulan araçta 22 kilo plaka esrar ele geçirildi - Son Dakika
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