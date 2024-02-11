Adana'da trafik kazası ve silahlı kavga: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da trafik kazası ve silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

Adana\'da trafik kazası ve silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazası ve sonrasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. N.E.Ü. yönetimindeki otomobil ile motosiklet çarpıştıktan sonra kaza yerine gelen yakınlar arasında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve S.E. ile N.E.Ü. birbirlerine ateş açarak yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

11.02.2024 11:12
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafik kazası ve sonrasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

N.E.Ü. yönetimindeki 01 ADU 584 plakalı otomobil, Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda T.T. (21) idaresindeki 01 ALA 401 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsünün kaza yerine gelen yakını S.E. (33), otomobili kullanan N.E.Ü. ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda birbirlerine tabancayla ateş eden S.E. ve N.E.Ü. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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