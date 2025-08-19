Adana'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta 5 Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta 5 Ölüm

19.08.2025 00:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil uçuruma düştü, 5 kişi hayatını kaybetti.

1) ADANA'DA OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI: 5 ÖLÜ

ADANA'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişi öldü.

Kaza, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Marankeçili Mahallesi'nde meydana geldi. Engin Eldaş yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 70 metre yükseklikten taklalar atarak yuvarlanan otomobil demir yığını haline dönüştü. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uçuruma inen ekipler tarafından araçtan çıkarılan Engin Eldaş, Fatma Eldaş, Selbihan Balta, Duygu Yılmaz ve kızı Defne Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 5 kişinin cansız bedeni kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Politika, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Çocuk, Kozan, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta 5 Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Neler çıkardı neler 2 gün önce imza attı Dolmabahçe’de duvar ördü Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Survivor Almeda Baylan ölümden döndü Survivor Almeda Baylan ölümden döndü
Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti
5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı 5 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 41 Şüpheli Yakalandı

22:10
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
21:14
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 00:23:42. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta 5 Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.