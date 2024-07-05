Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Adana'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki bir ikamette ve araçta yaptıkları aramalarda 98,41 gram eroin ile 69,38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. İ.A.Ç. isimli şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05.07.2024 09:47
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Adana'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamette ve araçta arama yaptı.

Aramalarda 98,41 gram eroin ile 69,38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bunun üzerine şüpheliler İ.A.Ç, S.G. ve S.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika

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