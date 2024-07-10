Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 42 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 42 Kişi Tutuklandı

Adana'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 56 şüpheliden 42'si tutuklandı. Operasyonlar sonucunda yapılan aramalarda, büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

10.07.2024 09:53
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Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 56 şüpheliden 42'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Haziran-6 Temmuz'da uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 7 kilo 708 gram esrar, 3 bin 633 uyuşturucu etkili hap, 1816 gram sentetik uyuşturucu, 259 gram uyuşturucu ham maddesi, 60 kök kenevir ve ruhsatsız 4 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.

Ekipler adreslerdeki 56 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 42'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 42 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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