Adana\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Fatih Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
