Adana'da Yapay Zeka Destekli Hız Tespit Sistemi - Son Dakika
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Adana'da Yapay Zeka Destekli Hız Tespit Sistemi

Adana\'da Yapay Zeka Destekli Hız Tespit Sistemi

Adana'da trafik polisleri, yapay zeka ile hız tespit sistemini kullanarak hız ihlallerini önlüyor.

02.05.2025 19:01
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Adana'da trafik polisleri, radar uygulamalarını yapay zeka destekli sistemle gerçekleştiriyor.

Savunma Sanayii Başkanlığının projesi kapsamında Radarsan tarafından üretilen ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi envanterine giren yerli ve milli Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Sistemi, kentte kullanılmaya başlandı.

Ekipler, merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde trafik kazalarının yoğun yaşandığı bölgelerde hızdan kaynaklı kazaların önlenmesi için radar denetimlerini, yerli ve milli hız tespit cihazı ile aralıksız sürdürüyor.

Sistem, operatöre ihtiyaç duyulmadan tüm hava şartlarında gece gündüz tüm araçların plaka, araç cinsi ve hız verilerini okuyabiliyor.

Yapay zeka tarafından tespit edilen araçların hız, fotoğraf ve geçiş zamanını emniyetin PolNet (Polis Bilişim Ağı) ağına gönderen sistem, ihlal yapan araçlara ait verileri de anlık olarak trafik ekiplerine bildiriyor.

Ekipler, özellikle hız ihlallerinin yoğun olduğu noktalara araç veya tripot üzerine yerleştirdikleri kameralı sistem ile kara yollarında seyreden araçları kayıt altına alıyor.

Sisteme özel geliştirilen yerli yazılımla, kameranın yaklaşık 100 metre mesafeden gördüğü araçların plakaları ile anlık hızları otomatik olarak belirleniyor.

Ekiplerin işini kolaylaştıran sistem, araç sahibi hakkında yakalama kararı bulunması durumunda ekrana verdiği alarm sayesinde şüphelilerin yakalanmasını da sağlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Yapay Zeka Destekli Hız Tespit Sistemi - Son Dakika

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