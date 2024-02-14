Adana\'da yapılan baskında çok sayıda silah ele geçirildi

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Adana'da polisin iki adrese eş zamanlı yaptığı baskında 1 uzun namlulu piyade tüfeği, 2 şarjör, 71 mermi, 3 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 25 mermi ile 1 çelik yelek ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde iki farklı adreste ruhsatsız silahlar saklandığını tespit etti. Ekipler söz konusu adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu piyade tüfeği şarjörü, 71 uzun namlulu piyade tüfeği mermisi, 3 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 25 tabanca mermisi ile 1 çelik yelek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Kadir K., Mehmet Reşit K. ile Doğan D., emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadir K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.