Adana'da Yayalara Yol Vermeyen 29 Sürücüye Ceza Kesildi - Son Dakika
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Adana'da Yayalara Yol Vermeyen 29 Sürücüye Ceza Kesildi

Adana\'da Yayalara Yol Vermeyen 29 Sürücüye Ceza Kesildi

Adana'da trafik lambası olmayan yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen 29 sürücü, dron destekli uygulama ile tespit edilerek 3 bin 135'er lira ceza aldı. Sürücüler itirazda bulunarak, durumu anlamadıklarını savundu.

20.11.2024 10:41  Güncelleme: 10:46
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ADANA'da trafik lambası olmayan geçitlerde yayalara yol vermeyen ve dron destekli uygulamayla tespit edilen 29 sürücüye 3 bin 135'er lira ceza kesildi. Sürücülerden Mehmet A., "Geçitte, ayakta bekleyen biri var diye, ceza yazılmaz ki. Yürüse dururdum" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik lambası olmayan yaya geçitlerinde bekleyen ya da yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik uygulama başlattı. Trafiğin yoğun olduğu Fuzuli Caddesi'nde, yayalara yol vermeyen ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan sürücüler dronla tespit edildi.

SÜRÜCÜLER İTİRAZ ETTİ

Uygulama kapsamında 29 araç, ihlallerin tespit edildiği noktanın ilerisinde polis tarafından durduruldu. Sürücüler, polise itiraz edip, cezayı engellemeye çalıştı. Bazı sürücüler yayaları görmediğini, bazıları da ihlali yapanın yayalar olduğunu savundu. Ceza kesilen sürücülerden Mehmet A., "Neden ceza yediğimi bilmiyorum Yaya yolunda kimse yoktu. Yoldan geçen olmazsa neden durayım" dedi. Kuralın tekrar anlatılması üzerine Mehmet A., "Böyle bir durum olduğunu bilmiyordum. Geçitte, ayakta bekleyen biri var diye, ceza yazılmaz ki. Yürüse dururdum" diye konuştu.

YAYAYA YOL VERMEYEN 29 SÜRÜCÜYE CEZA

Yaklaşık yarım saat süren uygulamanın sonunda yayaya yol vermeyen 29 sürücüye 3 bin 135'er lira idari para cezası kesildi. Öte yandan uygulama noktasında kask takmadığı belirlenen 21 motosiklet sürücüsüne 690'ar, bisiklet yolunu kullandığı tespit edilen 7 motosiklet sürücüne de 1506'şar lira para cezası uygulandı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ ADANA,

Kaynak: DHA

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