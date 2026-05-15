Adana'da Yıkım Aşamasında Panik Anları
Adana'da Yıkım Aşamasında Panik Anları

Adana\'da Yıkım Aşamasında Panik Anları
15.05.2026 10:20
Adana'da yıkılan bina sırasında yürüyen Fatma Gökçeoğlu, enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

ADANA'da 5 katlı apartmanın kontrolsüz yıkımı sırasında kaldırımda yürürken enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan Fatma Gökçeoğlu (58), "Canımı zor kurtardım, enkazın altında kalıp ölebilirdim. Rüyalarımda binanın üzerime geldiğini görüyorum. 6 Şubat'ta yaşanan depremde bile böyle bir korku yaşamamıştım" dedi.

Olay, 7 Mart'ta Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik önleminin alınmadığı öne sürülen alanda, binanın yıkım çalışması başladı. Bina yıkılırken oluşan toz bulutu nedeniyle caddede görüş mesafesi düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen Fatma Gökçeoğlu, panikle koşarak enkaz altında kalmaktan kurtuldu. Caddedeki sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YIKIM SORUMLUSU TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yıkım işleminde görevli A.Ç., H.Y., B.R.K. ve yıkım sorumlusu Y.Ç. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından, 'Kasten bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'PANİK ATAK GEÇİRDİM'

Olaya ilişkin yaşadıklarını anlatan Gökçeoğlu, "Telefonla konuşarak caddede ilerliyordum. Bir anda binanın yıkıldığını görünce kaçmaya başladım. Can havliyle kaçtım, canımı zor kurtardım. Enkazın altında kalıp ölebilirdim. Sakinleşene kadar bir yere geçip oturdum. Çocuklarımı aradım, ardından beni götürdüler. Olaydan dolayı işime gidemiyorum, korkum nedeniyle dışarıya da çok nadir çıkabiliyorum. 6 Şubat'ta yaşanan depremde bile böyle bir korku yaşamamıştım. Panik atak geçirdim, uykularım kaçtı. Rüyalarımda binanın üzerime geldiğini görüyorum. Bu olayın bir daha yaşanmaması gerekiyor. Yıkım sırasında önlemler artırılmalıydı, can kaybı yaşanabilirdi" dedi.

Kaynak: DHA

SON DAKİKA: Adana'da Yıkım Aşamasında Panik Anları
