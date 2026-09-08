Adana'daki hal kompleksindeki yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, depo hasar gördü - Son Dakika
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Adana'daki hal kompleksindeki yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, depo hasar gördü

Adana\'daki hal kompleksindeki yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, depo hasar gördü
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Adana Seyhan'daki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde plastik kasaların bulunduğu alanda çıkan yangın, yakındaki depoya ve üç ağaca sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında depo ile üç ağaç zarar gördü; çıkış nedeni araştırılıyor.

Adana'da hal kompleksinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde plastik meyve kasalarının istiflendiği alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bir süre sonra yakındaki bir depoya ve üç ağaca sıçradı.

Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında depo ile üç ağaç zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'daki hal kompleksindeki yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, depo hasar gördü - Son Dakika

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