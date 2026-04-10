Adana'dan Örnek Uygulamalar Kadın Dostu Kentler Çalıştayında Gündeme Geldi

10.04.2026 14:25
Avrupa Birliği, UNFPA ve TBB ortaklığındaki Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında Ankara'da düzenlenen çalıştayda, 25 belediyenin katılımıyla kadın-erkek eşitliğinin yerel politikalara entegrasyonu ve iş birliği ele alındı. Adana Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, dijital araçlar ve stratejik planlama ile eşitlik çalışmalarını paylaştı.

Avrupa Birliği'nin finansal desteği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) liderliği ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortaklığında yürütülen Kadın Dostu Kentler (KDK) Programı'nın 3. fazı kapsamında, 6-7 Nisan tarihlerinde Ankara'da Üst Düzey Yerel Yönetim Çalıştayı düzenlendi. Türkiye genelinden 25 belediyenin katılım sağladığı çalıştayda, kadın-erkek eşitliğinin yerel yönetim politikalarına entegrasyonu ve belediyeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Çalıştay boyunca, programa dahil olan illerde kaydedilen ilerlemeler değerlendirilirken; belediyelerde Yerel Eşitlik Birimlerinin kurulması, kurumsal kapasitenin artırılması ve Yerel Eşitlik Eylem Planlarının hazırlanarak uygulanması süreçleri tartışıldı. Belediyeler, kadın-erkek eşitliğini güçlendirmeye yönelik geliştirdikleri uygulamaları paylaşarak bilgi ve deneyim aktarımında bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay, belediye bünyesinde yürütülen toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Dolançay, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hizmet Aracı 'Mor Haritam' uygulamasının kadınların kentteki hizmetlere erişimini kolaylaştıran önemli bir dijital araç olduğunu belirtti. Ayrıca, Hane İçi Politika Rehberi ile kurum içi farkındalığın artırılmasının sürdürülebilir eşitlik politikaları açısından önemini vurguladı.

Mali Hizmetler Daire Başkanı Mesut Çetiner ise, Yerel Eşitlik Eylem Planı göstergelerinin belediyenin stratejik planına aktarılma sürecini değerlendirdi. Çetiner, eşitlik temelli hedeflerin stratejik planlara entegre edilmesinin, kurumsal performans sistemine dahil edilerek izlenebilir ve ölçülebilir hale getirilmesini sağladığını ifade etti. Bu yaklaşımın, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarının belediyenin tüm hizmet alanlarına yayılmasına ve mali kaynakların planlanmasında eşitlik perspektifinin gözetilmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Toplantıda, Kadın Dostu Kentler yaklaşımının yalnızca sosyal projelerle sınırlı olmadığı; belediyelerin bütçe planlamasından hizmet sunumuna kadar tüm süreçlerine eşitlik perspektifinin entegre edilmesini gerektiren bütüncül bir anlayış olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, karar alma mekanizmalarında kadınların temsilinin artırılması, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yapılması ve kapsayıcı hizmet modellerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Program kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesinden 25 belediye, kadın-erkek eşitliğinin yerel düzeyde güçlendirilmesi amacıyla Kasım 2027'ye kadar ortak çalışmalarını sürdürecek. Bu süreçte belediyelere yönelik eğitimler, mentorluk destekleri ve rehber dokümanlar ile kurumsal kapasitelerin artırılması hedefleniyor. Kadın Dostu Kentler Programı ile birlikte, kentlerin daha eşit, kapsayıcı ve güvenli hale getirilmesi; kadınların yaşamın her alanında aktif ve güçlü bireyler olarak yer almasının desteklenmesi amaçlanıyor.

“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı“ iddialarına yalanlama "Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
Ankara’daki NATO Zirvesi Çekya’yı karıştırdı Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Edirne’deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada Edirne'deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

14:27
Infantino’dan bomba Türkiye tezahüratı Salonda alkış tufanı koptu
Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
14:24
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:45
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı Esra Erol’daki Derya Çapar’ın son hali şaşırttı
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
