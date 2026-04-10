Adana'dan Örnek Uygulamalar Kadın Dostu Kentler Çalıştayında Gündeme Geldi

Avrupa Birliği'nin finansal desteği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) liderliği ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortaklığında yürütülen Kadın Dostu Kentler (KDK) Programı'nın 3. fazı kapsamında, 6-7 Nisan tarihlerinde Ankara'da Üst Düzey Yerel Yönetim Çalıştayı düzenlendi. Türkiye genelinden 25 belediyenin katılım sağladığı çalıştayda, kadın-erkek eşitliğinin yerel yönetim politikalarına entegrasyonu ve belediyeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Çalıştay boyunca, programa dahil olan illerde kaydedilen ilerlemeler değerlendirilirken; belediyelerde Yerel Eşitlik Birimlerinin kurulması, kurumsal kapasitenin artırılması ve Yerel Eşitlik Eylem Planlarının hazırlanarak uygulanması süreçleri tartışıldı. Belediyeler, kadın-erkek eşitliğini güçlendirmeye yönelik geliştirdikleri uygulamaları paylaşarak bilgi ve deneyim aktarımında bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay, belediye bünyesinde yürütülen toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Dolançay, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hizmet Aracı 'Mor Haritam' uygulamasının kadınların kentteki hizmetlere erişimini kolaylaştıran önemli bir dijital araç olduğunu belirtti. Ayrıca, Hane İçi Politika Rehberi ile kurum içi farkındalığın artırılmasının sürdürülebilir eşitlik politikaları açısından önemini vurguladı.

Mali Hizmetler Daire Başkanı Mesut Çetiner ise, Yerel Eşitlik Eylem Planı göstergelerinin belediyenin stratejik planına aktarılma sürecini değerlendirdi. Çetiner, eşitlik temelli hedeflerin stratejik planlara entegre edilmesinin, kurumsal performans sistemine dahil edilerek izlenebilir ve ölçülebilir hale getirilmesini sağladığını ifade etti. Bu yaklaşımın, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarının belediyenin tüm hizmet alanlarına yayılmasına ve mali kaynakların planlanmasında eşitlik perspektifinin gözetilmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Toplantıda, Kadın Dostu Kentler yaklaşımının yalnızca sosyal projelerle sınırlı olmadığı; belediyelerin bütçe planlamasından hizmet sunumuna kadar tüm süreçlerine eşitlik perspektifinin entegre edilmesini gerektiren bütüncül bir anlayış olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, karar alma mekanizmalarında kadınların temsilinin artırılması, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yapılması ve kapsayıcı hizmet modellerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Program kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesinden 25 belediye, kadın-erkek eşitliğinin yerel düzeyde güçlendirilmesi amacıyla Kasım 2027'ye kadar ortak çalışmalarını sürdürecek. Bu süreçte belediyelere yönelik eğitimler, mentorluk destekleri ve rehber dokümanlar ile kurumsal kapasitelerin artırılması hedefleniyor. Kadın Dostu Kentler Programı ile birlikte, kentlerin daha eşit, kapsayıcı ve güvenli hale getirilmesi; kadınların yaşamın her alanında aktif ve güçlü bireyler olarak yer almasının desteklenmesi amaçlanıyor.