Adana-Gaziantep Otoyolu\'nda Kamyonet Alev Aldı

Güncel

Adana- Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonet alev aldı. Yol kenarındaki otlara tutuşturan alevler, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Düziçi ilçesinden Osmaniye istikametine seyreden 33 AGL 580 plakalı kamyonet, saat 13.30 sıralarında Tarsus- Adana-Gaziantep Otoyolu Şekerdere mevkisinde alev aldı. Şoför hızla araçtan inerken, ihbarla bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kasada zaman zaman patlamalar olurken, alevler yol kenarındaki otlara sıçradı. İtfaiyenin müdahalesi ile hem kamyonetteki hem de yol kenarındaki yangın söndürüldü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.