Adana Illustrated sergisi 15 dijital illüstrasyonla Çırçır Sanat Merkezi\'nde açıldı

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Grafik Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cihangir Eker, kentin mimarisini, kültürel değerlerini ve günlük yaşamını yansıtan 15 yeni dijital illüstrasyonunu 'Adana Illustrated' adlı kişisel sergisinde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Çukurova Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cihangir Eker'in, kentin kültürel mirasını yaşatmak ve tanıtmak amacıyla hazırladığı 'Adana Illustrated' adlı kişisel sergisi, Çırçır Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, Adana'nın öne çıkan simgelerinin yanı sıra kentin tarihi dokusunu, kültürel değerlerini ve günlük yaşamını yansıtan eserler yer aldı. Kentin mimarisinden geleneksel yaşamına kadar farklı unsurların illüstrasyonlarla ele alındığı sergi, ziyaretçilere Adana'yı sanatsal bir bakış açısıyla yeniden keşfetme imkanı sundu.

'KENT BELLEĞİNDE YER ALMAK İSTİYORUM'

Eserlerinde kendi çalışma stilini sürdüren Eker, dijital illüstrasyonlarını izometrik ve tek cephe perspektif tekniklerini kullanarak hazırladığını belirtti. Kentin kentsel mekanlarını konu aldığını ifade eden Eker, "Adana'nın müstakil evlerinden sembol yapılarına kadar kentin mimari dokusunu yansıtan 15 yeni çalışmamı sergiledim. Kent belleğinde yer aldığını düşündüğüm veya tespit edebildiğim yapıları, kentsel hafızada sürdürülebilir kılmak istiyorum. Bunun için kendi üretim yöntemim olan dijital illüstrasyonu kullanıyorum" dedi.

'ŞEHRİN KÜLTÜRÜNÜ RESMETMEK İSTEDİM'

Çalışmalarında Adana'nın kültürel ve mimari özelliklerini yansıtan ayrıntılara yer verdiğini anlatan Eker, "Sekiz tane müstakil yapı resmettim. Bunlar aslında müstakil mahallelerde yer alan evlerimiz. Çalışmalara baktığımızda aşina olduğumuz dam kültürünü görebilmek mümkün. Salça kurutmadan asmanın damda olmasına, altında oturulmasına veya uyunmasına kadar pek çok ayrıntıyı yansıttım. Sokaktaki daha basit yapılardan klimalara, antenlere, çanak antenlere ve güneş enerjilerine kadar kentimizin özelliklerini gösteren birçok detayı çalışmalarıma aktarmaya çalıştım. Bununla birlikte diğer çalışmalarımda, kat sayısı daha yüksek olan ve 20'nci yüzyılda inşa edilen, bulunduğu bölgede kendini rahatlıkla gösterebilen Çukobirlik binası gibi yapıları da resmettim" diye konuştu.

'KENTSEL MEKANLARI RESMETMEK İSTİYORUM'

Adana'nın kentsel belleğine katkıda bulunmak istediğini dile getiren Eker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adana'nın tarihi bölgesindeki yapıları çok fazla resmetmedim. Ancak ilerleyen süreçte kentin tarihi yüzünü daha fazla yansıtan kentsel mekanlarını da resmetmek istiyorum. Kentimi seviyorum ve kendi üretim biçimimle kentime katkıda bulunmaya çalışıyorum. Umuyorum ki zaman içerisinde çalışmalarım kent belleğine dahil olacak ve bu mekanların gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacak. Sergimiz 5 Kasım'a kadar açık. Ziyaret etmek isteyenleri bekliyoruz"

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,