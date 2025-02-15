Adana Kebabının Yanında Tüketilen Şalgam Suyu Artık Toz Halinde

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ADANA kebabının yanında sıkça tüketilen kentin simge içeceği şalgamın, akademisyenler tarafından toz hali geliştirildi. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Erten ve ekibinin dondurarak kurutma yöntemiyle elde ettiği toz şalgam ile içeceğin hiçbir katkı maddesine ihtiyaç duyulmadan raf ömrü uzatıldı. Başka kentlere giderken rahatlıkla taşıma kolaylığı da getiren bu ürün, fiziksel, kimyasal ve duyusal bakımdan fermente şalgam suyundan herhangi bir farkı olmadığı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belirlenerek, tescillendi.

Adanalıların kebap ve simidin yanında sıkça tükettiği simge içeceklerden şalgam suyu toz formuna getirildi. ÇÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Erten, Araştırma Görevlisi Dr. Bilal Ağırman ve Dr. Cennet Pelin Boyacı, laktik asit fermantasyonuyla üretilen şalgam suyuna dondurarak kurutma yöntemi uygulayarak düşük sıcaklık ve yüksek basınç altında toz halini elde etti. Bu yöntemle üretilen şalgam tozunun herhangi bir katkı maddesine ihtiyaç duyulmadan raf ömrünün uzatıldığını belirten Prof. Dr. Hüseyin Erten, "Adana'da kebap yanında şalgamda çok sevilerek tüketilen fermantasyon ürünü bir içecek. Biz öncelikle geleneksel yöntemle şalgam suyunu ürettik. Daha sonra buna dondurarak kurutma yöntemini uyguladık ve toz hale getirdik. Farklı oranlarda kullanarak duyusal denemeler yaptık. Bu orandaki şalgam tozunu kullanarak standartlara uygun bir içecek üretmiş olduk" dedi.

NAKLİYE VE İHRACATI KOLAYLAŞTIRACAK

Bu ürünün avantajlarını anlatan Prof. Dr. Erten, "En önemli avantajı taşıması kolay. Nakliye ve ihracatı kolaylaştırmış olacak. Başka ülkelere, şehirlere bavullarda taşınması, ikramı, hediyesi rahatlıkla yapılabilir. Ayrıca biz toz şalgam ile herhangi bir katkı maddesi kullanmadan raf ömrünü uzatmış oluyoruz. Mineraller açısından zengin, hazmı kolaylaştıran bu ürünün faydaları da çok fazladır. Ulusal patent olarak da tescillenmiş oldu. Ticarileşmesi işletmelere, sanayicilere bağlı, onlar bu ürünü üretmek isterlerse biz üniversite olarak her türlü yardımı yapmaya hazırız" diye konuştu.

Haber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,