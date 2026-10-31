Adana Kozan\'da ehliyetsiz sürücü polisin ceza yazmamasını istedi, 40 bin TL ceza yedi

ADANA'nın Kozan ilçesinde trafik uygulamasında durdurulan ehliyetsiz sürücü C.K. polise "Gözünün yağını yiyeyim, ceza yazma" dedi. Sürücü C.K.'ye 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kozan'da Özlem B. adına kayıtlı 01 D 6361 plakalı otomobille seyir halinde olan C.K., polis ekipleri tarafından trafik uygulamasında durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. C.K. ceza işlemleri sırasında polise, "Gözünün yağını yiyeyim, ceza yazma" dedi. Ancak polis ekipleri 40 bin TL idari para cezası uyguladı.