Adana Kozan'da otomobil tankere çarptı, alev alan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Kozan'da otomobil tankere çarptı, alev alan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan-Kadirli kara yolunda otomobilin tankere çarpması sonucu çıkan yangında otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü 112 ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; itfaiye yangını söndürdü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde tankere çarparak alev alan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Necati Y. (34) idaresindeki otomobil, Kozan- Kadirli kara yolunda Lafit A. yönetimindeki tankere çarptı. Çarpışmanın ardından otomobilde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiAcil DurumKadirliİtfaiyeHastaneGüncelKozanAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Korkulan oldu Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
Ameliyata hazırlanıyordu 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı
12:19
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama var
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
12:11
Bakan Çiftçi sel bilançosunu açıkladı: 272 kg yağış, 2727 kişi kurtarıldı, 2 can kaybı
Bakan Çiftçi sel bilançosunu açıkladı: 272 kg yağış, 2727 kişi kurtarıldı, 2 can kaybı
11:54
Uzman isim üstüne basa basa uyardı Sel felaketi sonrası İstanbul’u bekleyen yeni tehlike
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
11:25
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
11:10
Manşetler olay Herkes Fenerbahçe’nin 6-0’lık hezimetini konuşuyor
Manşetler olay! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor
10:56
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık; selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 12:38:46. #7.13#
SON DAKİKA: Adana Kozan'da otomobil tankere çarptı, alev alan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei