Adana Kozan'da otomobil tankere çarptı, alev alan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Adana Kozan'da otomobil tankere çarptı, alev alan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan-Kadirli kara yolunda otomobilin tankere çarpması sonucu çıkan yangında otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü 112 ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; itfaiye yangını söndürdü, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Adana'nın Kozan ilçesinde tankere çarparak alev alan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Necati Y. (34) idaresindeki otomobil, Kozan- Kadirli kara yolunda Lafit A. yönetimindeki tankere çarptı. Çarpışmanın ardından otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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