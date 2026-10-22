Arkadaşlık isteğini reddettiği kişi tarafından öldürülen Sevda toprağa verildi

Kozan’da bir mesire alanında av tüfeğiyle vurulan 22 yaşındaki Sevda Dinler, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

MESİRE ALANINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Dağılcak Mesire Alanı’nda dün öğle saatlerinde şüpheli G.F. ile Sevda Dinler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın nedeni, Dinler’in G.F.’nin arkadaşlık teklifini reddetmesiydi. Tartışma büyüyünce G.F., yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler’e ateş etti.

ŞÜPHELİYİ UZMAN ÇAVUŞ YAKALADI

Vurulan Dinler yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen sivil kıyafetli bir uzman çavuş müdahale ederek G.F.’yi yakaladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

22 YAŞINDAKİ SEVDA KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri, Dinler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Dinler’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan G.F. ise Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları, Dinler’in cenazesini teslim alarak Kozan Mezarlığı’na götürdü. Dinler, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Gözaltındaki G.F.’nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.