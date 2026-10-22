Arkadaşlık isteğini reddettiği kişi tarafından öldürülen Sevda toprağa verildi

Arkadaşlık isteğini reddettiği kişi tarafından öldürülen Sevda toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana’nın Kozan ilçesinde, arkadaşlık teklifini reddettiği öne sürülen şüpheli G.F. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen 22 yaşındaki Sevda Dinler toprağa verildi. Dinler, otopsinin ardından Kozan Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Olay yerinde bir uzman çavuş tarafından yakalanan şüpheli G.F.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kozan’da bir mesire alanında av tüfeğiyle vurulan 22 yaşındaki Sevda Dinler, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
MESİRE ALANINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Dağılcak Mesire Alanı’nda dün öğle saatlerinde şüpheli G.F. ile Sevda Dinler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın nedeni, Dinler’in G.F.’nin arkadaşlık teklifini reddetmesiydi. Tartışma büyüyünce G.F., yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler’e ateş etti.
ŞÜPHELİYİ UZMAN ÇAVUŞ YAKALADI
Vurulan Dinler yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen sivil kıyafetli bir uzman çavuş müdahale ederek G.F.’yi yakaladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
22 YAŞINDAKİ SEVDA KURTARILAMADI
Sağlık ekipleri, Dinler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Dinler’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan G.F. ise Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları, Dinler’in cenazesini teslim alarak Kozan Mezarlığı’na götürdü. Dinler, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Gözaltındaki G.F.’nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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