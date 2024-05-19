Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye\'de 19 Mayıs törenleri düzenlendi

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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen programda, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra sporcu, öğrenci ve vatandaşlardan oluşan kortej, İstasyon Meydanı'na yürüdü.

Burada devam eden törende, sporcular ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu.

Törene, Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar katıldı.

Mersin

Mersin'de İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunan programda, sporcular ve öğrencilerin gösterisi izlendi.

Bu sırada Atatürk Anıtı'nın yanında bayrak tutan bir öğrenci, dengesini kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 3 metrelik yükseklikten zemine düştü. Tören alanındaki ambulansla hastaneye götürülen öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Hatay

Hatay'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Cumhuriyet Alanı'ndaki törenle kutlandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Bebek'in buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de milli atletler taşıdıkları Türk bayrağını, 7 Ocak Stadı'nda düzenlenen törende Vali Erdinç Yılmaz'a teslim etti.

Halk oyunları ekibi ve sporcuların gösteri yaptığı programda, çeşitli müsabakalarda dereceye girenlere ödül verildi.

Törene Belediye Başkanı İbrahim Çenet, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.