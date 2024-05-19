Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Mayıs törenleri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Mayıs törenleri düzenlendi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye\'de 19 Mayıs törenleri düzenlendi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Adana'da çelenk sunumu ve gösterilerin yapıldığı törene, Vali Yavuz Selim Köşger ve diğer yetkililer katıldı. Mersin'de ise çelenk bırakma töreni sırasında bir öğrenci düştü ancak sağlık durumu iyi. Hatay ve Osmaniye'de de törenler düzenlendi ve ödüller verildi.

19.05.2024 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen programda, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra sporcu, öğrenci ve vatandaşlardan oluşan kortej, İstasyon Meydanı'na yürüdü.

Burada devam eden törende, sporcular ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu.

Törene, Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar katıldı.

Mersin

Mersin'de İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunan programda, sporcular ve öğrencilerin gösterisi izlendi.

Bu sırada Atatürk Anıtı'nın yanında bayrak tutan bir öğrenci, dengesini kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 3 metrelik yükseklikten zemine düştü. Tören alanındaki ambulansla hastaneye götürülen öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Hatay

Hatay'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Cumhuriyet Alanı'ndaki törenle kutlandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Bebek'in buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Osmaniye

Osmaniye'de milli atletler taşıdıkları Türk bayrağını, 7 Ocak Stadı'nda düzenlenen törende Vali Erdinç Yılmaz'a teslim etti.

Halk oyunları ekibi ve sporcuların gösteri yaptığı programda, çeşitli müsabakalarda dereceye girenlere ödül verildi.

Törene Belediye Başkanı İbrahim Çenet, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Gençlik, Mersin, Hatay, Adana, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Mayıs törenleri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:15 Kongo’da darbe girişimi bastırıldı Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı Kongo'da darbe girişimi bastırıldı! Ordu sözcüsünden vatandaşlara sükunet çağrısı
14:08 Kanarya’da işler yolunda gitmiyor Derbiye çok eksik çıkacaklar Kanarya'da işler yolunda gitmiyor! Derbiye çok eksik çıkacaklar
13:10 Özgür Özel’den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk’e söz Özgür Özel'den Anıtkabir yürüyüşünde Atatürk'e söz
12:44 Atatürk portresini İstanbul’un farklı noktalarına bıraktılar Halkın tepkisi bakın ne oldu Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu
11:10 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak
14:13 Su altında panik anları Dalış sırasında depreme denk geldiler Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler
12:24 Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu
12:11 Kreş sahibinden çocuklara dayak İşte dehşetin görüntüsü Kreş sahibinden çocuklara dayak! İşte dehşetin görüntüsü
11:39 Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı CHP’nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi Yüzde 40 ile ilk sırada çıktı! CHP'nin yerel seçim başarısının sırrı doğru aday seçimi
11:07 Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu Şanlıurfa'da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak için ezan okudu
11:04 Edirne’de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı Edirne'de Pakistanlıların rehin aldığı Hindistanlı kurtarıldı
10:53 İngiltere’yi ayağa kaldıran olay Ünlü TV sunucusu küçük çocuğa cinsel istismardan gözaltına alındı İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Ünlü TV sunucusu küçük çocuğa cinsel istismardan gözaltına alındı
10:13 Bora Kaplan soruşturmasında sıcak saatler Gizli tanığın açıklamasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyede Bora Kaplan soruşturmasında sıcak saatler! Gizli tanığın açıklamasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyede
10:10 Özel hastanede skandal Hastaya para sorup 112 ekibini içeri almadılar Özel hastanede skandal! Hastaya para sorup 112 ekibini içeri almadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 15:03:13. #1.13#
SON DAKİKA: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Mayıs törenleri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement