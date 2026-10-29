Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye\'de Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü kutlandı
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Adana Valisi Mustafa Yavuz'un, Valilik ek hizmet binasında bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Programda Vali Yavuz, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, selamladıkları vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

Vali Yavuz, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in köklü devlet geleneğinin millet egemenliğiyle taçlanışını ifade ettiğini belirtti.

Halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu programda, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Program geçit töreniyle son buldu.

Mersin

Mersin'de de Vali Atilla Toros, Mersin Kültür Merkezi'nde bayram tebriklerini kabul etti.

Cumhuriyet Alanı'nda yapılması planlanan kutlama programı, kentteki sağanak nedeniyle kültür merkezinde devam etti.

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törende konuşan Vali Toros, Cumhuriyet'in büyük emeklerle kurulduğunu vurgulayarak, vatandaşların bayramını kutladı.

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bando Takımı'nın konser verdiği programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ilk kez Atatürk Caddesi'nde tören düzenlendi.

Programda Vali Mustafa Masatlı, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, tören aracından vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Masatlı, törende, bugünün tarih boyunca hür yaşamayı şiar edinmiş aziz milletin bağımsızlık iradesini cumhuriyetle taçlandırdığı büyük günün 103. yıl dönümü olduğunu ifade etti.

Vatan uğruna verilen eşsiz mücadelenin, dökülen şehit kanlarının, gösterilen fedakarlıkların ve bir milletin kendi istikbaline sahip çıkma kararlılığının gururunu yaşadıklarını belirten Masatlı, "Cumhuriyetimizin 103. yılını, asrın felaketini yaşayan Hatay'ımızın yeniden hayat bulan Atatürk Caddesi'nde, tarihi bir anlam ve tarifsiz bir heyecanla kutluyoruz." dedi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu ve çeşitli gösteriler sunduğu programda geçit töreni yapıldı.

Etkinlikler kapsamında Vali Masatlı, tarihi valilik binasında tebrikleri kabul etti.

Osmaniye

Osmaniye'de Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, makamında tebrikleri kabul etti.

Valilik yerleşkesinde devam eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde temelleri milletin feraseti ve cesaretiyle atılan Cumhuriyet'in Türk tarihinin en mühim başarılarından biri olduğunu dile getirdi.

Programda şiir, resim, kompozisyon ve spor müsabakalarında dereceye girenlere ödül verilmesinin ardından Osmaniye Belediyesi mehter takımı konser verdi.

Halk oyunları ekiplerinin yanı sıra Jandarma Merasim Bölük Komutanlığının "tüfekli hareketler" gösterisi sunduğu program geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA
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