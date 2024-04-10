Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye\'de vatandaşlar bayram namazını kıldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.
Adana'da bayram namazını kılmak için seccadeleriyle Sabancı Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar, vaazı dinledi.
İslam alemi ve tüm şehitler için dualar eden cami cemaati, daha sonra bayram namazını kıldı.
Mersin
Mersin'de çok sayıda vatandaş, merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde bir araya geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, vaazında, bayramlarda birlik ve beraberlik duygularının arttığını söyledi.
Hutbe ve duanın ardından vatandaşlar, bayram namazı kıldı.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, vatandaşlarla bayramlaştı.
Hatay
Hatay'da da vatandaşlar, bayram namazı kılmak için merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki Hacı Cuma Kahraman Camisi'ne geldi.
Cami avlusunu da dolduran cemaat, namaz öncesi verilen vaazı dinledi.
Cami çıkışında vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaştı.
Osmaniye
Osmaniye'de vatandaşlar, namaz için Selahattin Eyyubi Camisi'ne geldi.
Bayram namazını kılan vatandaşlar, daha sonra şehitler ve İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de ölen Filistinliler için dua etti.
Vatandaşlar, namaz sonrası cami çıkışında bayramlaştı.
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Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği Varan'ın tepkisi üzerine kontrol edilen peynir bidonu içerisinde 7 parça halinde 70 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ramazan bayramı nedeniyle vatandaşlar sabah erken saatlerde camilere akın etti. Bayram namazını kılan vatandaşlar, Ramazan ayını sıkıntısız bir şekilde geçirdiklerini ifade ettiler.
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Van'da Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, salavatlar eşliğinde birbirleriyle bayramlaştı. Bayram namazının ardından okunan hutbede, Gazze'deki Müslümanların zorluklarının da anlatıldığı belirtildi.
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Isparta'da bulunan bir otelin ikinci katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucu otelde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Yozgat'ta vatandaşlar camilerde bir araya gelerek bayram namazını kıldı. Yüzlerce vatandaş, Çapanoğlu Büyük Cami'nde bir araya gelerek bayram namazını kıldı ve Gazze için dualar etti. Namaz sonrası cami cemaati bayramlaştı. Vatandaşlar, Müslüman kardeşlerine sabır ve zulümden kurtulmaları için dua etti. İslam aleminin bayramını kutlayan vatandaşlar, sılayı rahim yapmanın önemine vurgu yaptı. Ramazan Bayramı sevincini yaşayan vatandaşlar, akrabalarını ziyaret etmek ve hayır dualarını almak gerektiğini belirtti.
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