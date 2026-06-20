Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS TYT heyecanı başladı - Son Dakika
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS TYT heyecanı başladı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye\'de YKS TYT heyecanı başladı
20.06.2026 10:38
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS'nin ilk oturumu TYT başladı. Adaylar, sınava girecekleri okullara erken saatlerde gelerek kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Aileler ise okul dışında çocuklarını bekledi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Adana'da adaylar, sınava girecekleri okullara erken saatlerde gitmeye başladı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokulu'nda sınava girecek adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

Mersin

Mersin'de adaylar, Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'ne sabahın erken saatlerinde geldi.

Kimlik kontrolü yapılan adaylar, sınava girecekleri salonlara alındı.

Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi.

Hatay

Hatay'da da adaylar, Antakya Yüksel Kemal Behzetoğlu Anadolu Lisesi'ne sabahın erken saatlerinde geldi.

Kimlik kontrolü yapılan adaylar, sınava girecekleri salonlara alındı, aileler ise okul dışında çocuklarını bekledi.

Osmaniye

Osmaniye'de sabah erken saatlerde Osmaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelen adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

Aileler ise çocuklarını okul bahçesinin dışında bekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS TYT heyecanı başladı - Son Dakika

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