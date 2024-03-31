Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye Valileri Oy Kullandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de valiler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, oy kullanacağı Gazi Ortaokulu'na eşi Fatma Köşger ile geldi.
Köşger ve eşi, 1012 numaralı sandıkta oylarını kullandı.
Ardından okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Vali Köşger, yoğunluktan dolayı epeyi sıra beklediklerini belirterek, "Adana'da sabah 08.00 itibarıyla 5 bin 164 sandıkta oy işlemleri sorunsuz başladı. Şu ana kadar da ciddi bir hadise olmaksızın demokrasi şöleni havasında seçimi devam ettiriyoruz. Akşam 17.00 itibarıyla inşallah sorunsuz şekilde 1 milyon 629 bini aşkın seçmenimiz oy kulanmış olacak." diye konuştu.
Köşger, halkın iradesinin sandığa yansımasını önemsediklerini dile getirdi.
Sandıkların bulunduğu tüm bölgelerde 8 bine yakın güvenlik görevlisiyle her türlü tedbirin alındığını ifade eden Köşger, "Bana intikal eden ciddi bir hadise yok. Adana'da yine coşkulu bir katılım gerçekleştiğini gözlemliyoruz. İnşallah sorunsuz şekilde seçim sonuçlarını görmüş oluruz." dedi.
Mersin
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, oy vermek için eşi Yıldız Pehlivan ile Akdeniz ilçesindeki Gazipaşa Ortaokulu'na gitti.
Sıraya girerek 1132 numaralı sandıkta oy kullanan Pehlivan, seçimin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Pehlivan, gazetecilere, seçimlerin demokrasi bayramı olarak adlandırıldığını söyledi.
Vatandaşların oylarını kullanmaya devam ettiğini dile getiren Pehlivan, Mersin'de 1 milyon 387 bin 345 seçmenin sandık başına gideceğini belirtti.
İlgili birimlerle seçim güvenliğini sağladıklarını anlatan Pehlivan, "Gerekli hazırlıkları yapmıştık. Yaklaşık 10 bin güvenlik personelimiz görevini yapıyor. Şu ana kadar bir aksaklık, eksiklik, problem yok. Temel görevimiz, vatandaşlarımızın iradesinin sorunsuz ve özgür şekilde sandığa yansımasının sağlanması." diye konuştu.
Hatay
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı ve çocuğuyla, Arsuz ilçesi Karaağaç Murat Zelluh İlkokulu'ndaki 1124 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Masatlı, "Vatandaşlık görevimizi yaparak oyumuzu kullandık. Seçim sonuçlarının başta Hatay'ımız olmak üzere tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Osmaniye
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Turan Ortaokulu'nda 1128 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirterek, seçimlerin herkese hayırlı olmasını diledi.
Son Dakika › Güncel › Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye Valileri Oy Kullandı - Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Bakan Koca, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi.
Karabük'te minibüs şoförü, Şirinevler Mahallesi Pazaryeri mevkisinde rahatsızlanan bir yolcuyu güzergahını değiştirerek Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yolcu, sağlık personeline teslim edildikten sonra durumunun iyi olduğu belirtildi. O anlar, minibüsün güvenlik kamerası ve bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Serik ilçesinde elektrik çarpması sonucu iki kolunu da kaybeden 45 yaşındaki Bülent Bodur, eşiyle Şehit Hasan Güçlü Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'ne geldi. Eşinin yardımıyla oyunu kullanan Bodur, oy zarfını ağzıyla sandığa attı. Bodur, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Belediyede görev yaptığını belirten Bodur, hayatının mutlu bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da bulunan Kemer İlkokulu'nda oyunu kullandı ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kars'ta yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlar ambulanslarla oy kullanacakları okullara getirildi. Bir vatandaş ise sedye üzerinde oy kullanması dikkat çekti. Evde tedavi gören ve hastanede yatan vatandaşlar ambulanslarla oy kullanacakları okula taşındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'daki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde kullandı. Fidan, sandık görevlileriyle tokalaşarak kimliğini kontrol ettirdi ve oy zarfını sandığa attı. Vatandaşlar, Fidan'a ilgi göstererek giriş ve çıkışta tebrik ettiler.
Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Koruluk köyünde, oy verme işlemi sonrası meydanda karşılaşan O.D. (32) ile H.A. (47), Y.A. (32) ve S.G. (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.D, bıçak ve taşla S.G. H.A. ve Y.A'yı yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri O.D'yi gözaltına aldı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzurum ve Iğdır'da evde bakım hastaları, yaşlı ve engelli vatandaşlar, belediye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullandı. Erzurum'da evde bakım hastaları, yaşlı ve engelliler oy kullanmak için evlerinden alınarak okullara götürüldü. Horasan ilçesinde 84 yaşındaki şeker hastası Sıdıka Bayçöl, ambulansla oy kullanacağı okula götürüldü. Iğdır'da ise evde bakım hastaları ve yaşlılar, belediye ve sağlık ekipleri tarafından okullarda oy kullandı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda oy kullandı. Vali Aslan, seçimlerin ülke ve ilimize hayırlı olmasını diledi.
Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Eşi Emine Vergili ile Şirinevler İlkokulu'na gelen Vergili, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi. Oyunu '1211' numaralı sandıkta kullanan Vergili, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.
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