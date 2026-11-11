Adana Milletvekili Bulut, imam İslam'ın vaaz videosuna erişim engeline önerge verdi - Son Dakika
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Adana Milletvekili Bulut, imam İslam'ın vaaz videosuna erişim engeline önerge verdi

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Adana Milletvekili Bulut, imam İslam\'ın vaaz videosuna erişim engeline önerge verdi
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YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, imam Mustafa İslam'ın haksız kazanç iddialarını dile getirdiği vaaz videosuna getirilen erişim engelini TBMM gündemine taşıdı. Bulut, Bakan Uraloğlu'na engelin gerekçesini ve iddiaların araştırılıp araştırılmadığını sordu.

(TBMM) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, imam Mustafa İslam'ın, borsa ve yatırım fonları üzerinden gündeme gelen haksız kazanç iddialarına ilişkin vaazının yer aldığı videoya erişim engeli getirilmesini TBMM gündemine taşıdı. Bulut, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "Vaazda dile getirilen fon vurgunu ve haksız kazancın araştırılması yerine, bu iddiaları kamuoyuna taşıyan içeriğin engellenmesi hangi hukuki ve kamu yararı gerekçesine dayandırılmıştır" sorusunu yöneltti.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana'nın Yüreğir ilçesinde görev yapan imam-hatip Mustafa İslam'ın, borsa ve yatırım fonları üzerinden gündeme gelen haksız kazanç iddialarına ilişkin vaazının yer aldığı videoya erişim engeli getirilmesini TBMM gündemine taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Bulut, "Milyarlarca liralık fon vurgununun, haksız kazancın ve yurttaşların uğradığı mağduriyetlerin araştırılması, sorumluların ortaya çıkarılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekirken, bu konulara dikkat çeken bir din görevlisinin vaazının erişime engellenmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Bulut, önergesinde şu ifadeleri kullandı:

"Kamu yararını ilgilendiren ekonomik ve toplumsal sorunlara ilişkin eleştirilerin sansürlenmesi, ifade özgürlüğüne ve toplumun bilgi edinme hakkına yönelik açık bir müdahaledir. Gerçekleri dile getirenleri susturmak, iddiaların üzerini örtmeye çalışmak ve kamuoyunun haber alma hakkını engellemek demokratik hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Milyarlarca liralık mağduriyetin aydınlatılması yerine, bu mağduriyetlere dikkat çeken sözlerin hedef alınması, kamu vicdanındaki adalet duygusunu daha da zedelemektedir. Asıl olan, eleştirileri susturmak değil, iddiaları bütün yönleriyle araştırmak, sorumluları ortaya çıkarmak ve mağduriyetleri gidermektir."

"İMAM MUSTAFA İSLAM HAKKINDA VAAZINDA KULLANDIĞI İFADELER NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ MIDIR?"

Bulut'un Bakan Uraloğlu'na yönelttiği sorular şu şekilde:

"İmam Mustafa İslam'ın fon vurgunu ve haksız kazanç iddialarına dikkat çektiği vaaz videosuna erişim engeli kararı hangi mahkeme veya idari makam tarafından, hangi tarihte alınmıştır? Söz konusu erişim engeli kararının gerekçesi nedir? Kamuoyunu ilgilendiren ekonomik mağduriyetlere ilişkin ifadeler hangi hukuki gerekçeyle erişime engellenmiştir?

Erişim engeli kararı kimin veya hangi kurumun başvurusu üzerine alınmıştır? Başvuruyu yapan kişi ya da kuruluş kimdir? Vaazda dile getirilen fon vurgunu ve haksız kazancın araştırılması yerine, bu iddiaları kamuoyuna taşıyan içeriğin engellenmesi hangi hukuki ve kamu yararı gerekçesine dayandırılmıştır? Milyarlarca liralık vurgunu konuşmak mı, yoksa bu vurgunun hesabını sormak mı suçtur? İ

mam Mustafa İslam hakkında vaazında kullandığı ifadeler nedeniyle herhangi bir adli veya idari soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa soruşturmanın gerekçesi nedir? Fon vurgunu nedeniyle mağdur olan yurttaşların haklarının korunması, sorumluların ortaya çıkarılması için hangi adli ve hukuki süreçler yürütülmektedir?"

Kaynak: ANKA
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