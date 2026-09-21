Adana Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde deprem oldu, AFAD olumsuz durum olmadığını açıkladı

Adana Saimbeyli'de 5 büyüklüğünde deprem oldu, AFAD olumsuz durum olmadığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Saimbeyli'de saat 04.02'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, an itibarıyla olumsuz durum bulunmadığını, saha taramasının sürdüğünü bildirdi. Deprem Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
Başkanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
Kaynak: AA
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