Adana Seyhan'da bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan zanlı Aydın'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Seyhan'da bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan zanlı Aydın'da yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Seyhan\'da bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan zanlı Aydın\'da yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Seyhan'da 4 Ekim'de iş yerinin önünde silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Saldırının zanlısı Aydın Kuşadası'nda yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı; kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tabancayla vurduğu bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan zanlı, yurt dışına kaçmaya hazırlanırken Aydın'da yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Reşatbey Mahallesi'nde 4 Ekim'de iş yerinin önünde oturan esnaf Zahir Cız'ın (66) hayatını kaybettiği, yanındaki Hüseyin A'nın (39) ağır yaralandığı silahlı saldırının firari zanlısının kimliğini belirledi.

Ekipler, şüphelinin "yaralama", "hırsızlık" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan 13 kaydı bulunan Osman A. (22) olduğunu tespit etti.

Olay sonrası Aydın'ın Kuşadası ilçesine giden zanlının, gece saatlerinde tekneyle yurt dışına kaçmaya hazırlandığı ortaya çıkarıldı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Osman A. yakalandı. Zanlının kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri öne sürülen 10 şüpheli de gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 11 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Saldırıda yaralanan Hüseyin A'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kaynak: AA
Kuşadası3. SayfaCinayetGüncelSeyhanAydınAdanaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu’na fırça: En kötüsüydü Operasyon yapılmış Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na fırça: En kötüsüydü! Operasyon yapılmış
Adıyaman’da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa’da bulundu Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu
Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
12:54
Manisa’da katliam gibi kaza Olay yerinden ilk görüntüler
Manisa'da katliam gibi kaza! Olay yerinden ilk görüntüler
12:28
Manisa’da katliam gibi kaza Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
Manisa’da katliam gibi kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
12:15
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
11:58
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
11:23
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
11:15
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı Ünlü isim de listede
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 13:29:58. #.0.2#
SON DAKİKA: Adana Seyhan'da bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan zanlı Aydın'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei