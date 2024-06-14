Adana Valiliği Kurban Bayramı için Bayramlaşma Programı Düzenledi - Son Dakika
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Adana Valiliği Kurban Bayramı için Bayramlaşma Programı Düzenledi

Adana Valiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Programa Vali Yavuz Selim Köşger, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve resmi kurum müdürleri katıldı. Vali Köşger, Adanalıların bayramını kutlayarak, bayram süresince alınan tedbirlerin ve önlemlerin bayramın huzur ve güven içinde geçirilmesi için yapıldığını belirtti. Ayrıca, uzun yola çıkacak vatandaşlardan trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

14.06.2024 17:49
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Adana Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Valilik ek hizmet binasında düzenlenen programda, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile resmi kurum müdürleri ve katılımcılarla bayramlaştı.

Köşger, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Adanalıların yaklaşan Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nü kutladı.

Adana'da bayramla ilgili her türlü tedbirin alındığını belirten Köşger, "Adanalı hemşehrilerimizin, milletimizin bayramı huzur, güven içinde geçirmeleri, bayramı bayram tadında yaşamaları için gereken bütün tedbirler, önlemler alınmış. Bayram süresince biz de burada olacağız. Bütün arkadaşlarımız da görevinin başında olacak. Bütün güvenlik, sağlık ve diğer birimlerimiz vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam edecek. Onunla ilgili planlamalar yapıldı." diye konuştu.

Köşger, özellikle uzun yola çıkacak vatandaşlardan, trafik kurallarına uymalarını, hız yapmamalarını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana Valiliği Kurban Bayramı için Bayramlaşma Programı Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Valiliği Kurban Bayramı için Bayramlaşma Programı Düzenledi - Son Dakika
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