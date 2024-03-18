Adana Valiliği, Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana Valiliği, Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Verdi

Adana Valiliği, Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Verdi

Adana Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verdi. Vali Yavuz Selim Köşger, iftarda yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin önemine vurgu yaptı ve vatan, millet, mukaddesat için canını vermenin gerekliliğini belirtti. İftarın ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. Programa kent protokolü de katıldı.

18.03.2024 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Valiliğince, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, bir otelde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu aktaran Köşger, şunları kaydetti:

"Vatan, millet, mukaddesat için gerektiğinde canınızı vermeyi göze alırsanız bu topraklarda var olmaya devam edersiniz. Eğer bunu göze alamazsanız tarihin tozlu sayfalarında kaybolur gidersiniz. Bu toprakların tarihi bize bunu öğretiyor. Biz Allah'a şükürler olsun ki şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesinde, ölmeyi göze alan kahramanlarımızın sayesinde bu topraklar üzerinde 1000 yıldır yaşamaya devam ediyoruz. Allah'ın izniyle onların sayesinde, bu ruhu kaybetmediğimiz müddetçe ilelebet yaşamaya devam edeceğiz."

İftarın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Programa kent protokolü de katıldı.

Kaynak: AA

Çanakkale, 18 Mart, Adana, İftar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Valiliği, Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Verdi - Son Dakika

  • Trabzonspor Başkanı: Trabzon Şehrini ve Taraftarını Olayların Önüne Meze Etmeye İzin Vermeyeceğiz
    21:02 Trabzonspor Başkanı: Trabzon Şehrini ve Taraftarını Olayların Önüne Meze Etmeye İzin Vermeyeceğiz

    Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili süreci dikkatlice takip ettiklerini belirterek, hiç kimsenin Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını olayların önüne meze etmeye kalkışmamasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

  • Çorum Valisi Zülkif Dağlı, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
    20:57 Çorum Valisi Zülkif Dağlı, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

    Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Dağlı, Çorum'un 423 şehidi ve 546 gazisi olduğunu belirtti. İftar programına, AK Parti ve CHP milletvekilleri ile diğer yetkililer de katıldı.

  • Fatih Erbakan, Yozgat'ta Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu
    20:57 Fatih Erbakan, Yozgat'ta Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat'ta düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan, konuşmasında kurtuluşun Milli Görüş'te olduğunu vurgulayarak, Milli Görüş'ün temsilcisinin ise Yeniden Refah Partisi olduğunu belirtti. Erbakan, 1996-1997 dönemindeki bolluk ve bereket dönemini hatırlatarak, bu dönemde yapılan maaş zamlarını ve taban fiyat artışlarını milletin iyi hatırladığını söyledi. Erbakan, Milli Görüş'e olan ilginin arttığını ve üye sayılarının arttığını ifade etti.

  • Türkiye, Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda Kadınlarda Şampiyon Oldu
    20:57 Türkiye, Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda Kadınlarda Şampiyon Oldu

    16-18 Mart 2024 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nın son gününde müsabakalar tamamlanırken Kadınlarda Türkiye 85 puan farkla şampiyon oldu. Türkiye, topladığı 180 puanla takım halinde birinci olurken, ikinci Macaristan 105 puan, üçüncü Azerbaycan ise 100 puan topladı. Grekoromen stilde İran birinci olurken, Türkiye ikinci, Özbekistan ise üçüncü sırada yer aldı. Serbest stilde ise İran birinci, Türkiye ikinci, Azerbaycan ise üçüncü oldu. Kadınlarda serbest ve grekoromen stilde son gün madalya kazanan sporcular da açıklandı.

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 9. Yargı Paketi çalışmaları devam ediyor
    20:57 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 9. Yargı Paketi çalışmaları devam ediyor

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve seçim sonrası Meclis'e taslak çalışmayı sunacaklarını belirtti. Tunç, basının hukuk devletinde önemli bir görevi olduğunu vurgulayarak, adaletin tecellisinin tarafsız ve bağımsız yargıyla mümkün olduğunu ifade etti. Ayrıca, Anayasa'da yapılan değişikliklerin yeknesaklığı bozduğunu ve yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

  • Edremit'te bir kişi darbedildi, 4 zanlı tutuklandı
    20:55 Edremit'te bir kişi darbedildi, 4 zanlı tutuklandı

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Edremit Devlet Hastanesi müdür yardımcısı Muhammet A'nın evinin bulunduğu Kadıköy Mahallesi'nde bir kişi darbedildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından İ.E, O.T, S.T. ve T.A'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

  • Bandırma-Karacabey karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
    20:54 Bandırma-Karacabey karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

    Bandırma-Karacabey karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kamyonetin şarampole girmesi sonucu meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü yaralanırken, yolcu olarak bulunan kişi ise ağır yaralandı. Yaralılardan biri hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, İçmeler ve Tavşan Burnu'nda Tekne İmalatçılarıyla Buluştu
    20:52 Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, İçmeler ve Tavşan Burnu'nda Tekne İmalatçılarıyla Buluştu

    Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, İçmeler ve Tavşan Burnu'nda tekne, yat imalatçıları ve çalışanlarıyla buluştu. İçmeler'i turizm destinasyonuna dönüştüreceklerini söyleyen Tosun, altyapı sorunlarını çözeceklerini ve marka çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

  • Abuja'da İstiklal Marşı ve Çanakkale Zaferi anma programı düzenlendi
    20:51 Abuja'da İstiklal Marşı ve Çanakkale Zaferi anma programı düzenlendi

    Nijerya'nın başkenti Abuja'da, '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası' ile '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü' vesilesiyle anma programı düzenlendi. Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen anma programına Abuja Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı İmdat Karakoç, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

  • TFF, Süper Lig'in 30. haftasında VAR kayıtlarını açıkladı
    20:51 TFF, Süper Lig'in 30. haftasında VAR kayıtlarını açıkladı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 30. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Alanyaspor - Kayserispor maçında gol iptal edilirken, Beşiktaş - Antalyaspor maçında ise penaltı kararları verildi. Adana Demirspor - Sivasspor maçında ise Sivasspor lehine faul kararı verildi.

  • Yenikapı Miting Alanı'nda Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı
    20:49 Yenikapı Miting Alanı'nda Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı

    İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilen nevruz programında terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açan 3 kişi ve sosyal medyada Öcalan posteri yayınlayan 2 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklandı.


20:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye mesajı: Yarım kalan işimizi mutlaka tamamlayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Yarım kalan işimizi mutlaka tamamlayacağız
19:21 Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu
18:54 Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti
18:32 Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan’da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı
18:17 TİP’in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kaydı ortaya çıktı TİP'in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı ortaya çıktı
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan’a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış
17:24 İrfan Can Eğribayat’tan Egemen Korkmaz’ı çıldırtacak paylaşım İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım
16:55 İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı
16:45 CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü ifade verdi CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü ifade verdi
16:02 Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti
15:50 Marmaray istasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: ’Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim Marmaray istasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: 'Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim
15:35 Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi’nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
14:19 Özgür Özel’e soğuk duş “31 Mart’ta Erdoğan’a oy var mı“ sorusuna beklemediği bir yanıt aldı Özgür Özel'e soğuk duş! "31 Mart'ta Erdoğan'a oy var mı?" sorusuna beklemediği bir yanıt aldı
13:55 Olaylı maçın faturası Fener’e mi yoksa Trabzon’a mı çıkacak İşte merak edilen sorunun yanıtı Olaylı maçın faturası Fener'e mi yoksa Trabzon'a mı çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 21:05:53. #1.11#
SON DAKİKA: Adana Valiliği, Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement