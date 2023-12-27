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Adana Valiliği yakınında şüpheli kutu paniği - Son Dakika
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Adana Valiliği yakınında şüpheli kutu paniği

Adana Valiliği'nin yakınında bir taksiden inen müşteri, bagajdaki kutuyu bırakıp uzaklaştı. Taksici durumu polise bildirdi ve bomba imha uzmanları kutuyu kontrollü olarak patlattı. Kutudan kurdele ve ipler çıktı.

27.12.2023 - 12:57,  Güncelleme: 12:59
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ADANA Valiliği'nin yakınındaki sokakta taksiden inen bir müşteri, bagajdaki kendisine ait kutuyu bırakıp uzaklaştı. Durumdan şüphelenen taksicinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bomba imha uzmanları, kutuyu kontrollü patlattı. Kutudan kurdele ve ipler çıktı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Adana Valiliği'ne yakın bir sokakta meydana geldi. Ttaksi şoförü, Adana Otogarı'ndan aldığı müşteriyi inmek istemesi üzerine aracını durdurdu. Müşteri, bagajda kendisine ait olan kutuyu da bırakıp, taksiden uzaklaştı. Bunun üzerine taksinin sürücüsü durumdan şüphelenerek, polise ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, taksinin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Taksinin çevresindeki vatandaşlar uzaklaştırıldı. Bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.

Bomba imha uzmanları, taksinin bagajındaki şüpheli kutuyu kontrollü olarak patlattı. Çevrede büyük bir gürültüye neden olan patlama sonrası kutudan kurdele ve çok sayıda ip çıktı. Polis, kutunun sahibini arıyor. (DHA)

Adana Valiliği yakınında şüpheli kutu paniği
Kaynak: DHA
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