Adana Valisi Köşger, evlatlarını kaybeden Gazzeli aileye taziye ziyaretinde bulundu
Adana Valisi Köşger, evlatlarını kaybeden Gazzeli aileye taziye ziyaretinde bulundu

Adana Valisi Köşger, evlatlarını kaybeden Gazzeli aileye taziye ziyaretinde bulundu
20.08.2025 13:33
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sağlık sorunları nedeniyle tedavi için kentte getirilen iki evlatlarından birini kaybeden Gazzeli aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sağlık sorunları nedeniyle tedavi için kentte getirilen iki evlatlarından birini kaybeden Gazzeli aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Köşger, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ancak müdahaleye rağmen kurtarılamayan 4,5 yaşındaki çocukları Abdullah Ebu Zerka'yı kaybeden, diğer çocukları 6 aylık Habibe Ebu Zerka'nın da tedavisi süren aileyi ziyaret etti.

Baba Hamed ve anne Besme Zerka ile görüşen Vali Köşger, aileye başsağlığı diledi.

Vali Köşger, tedavisi süren 6 aylık Habibe Ebu Zerka'nın durumuyla ilgili de yetkililerden bilgi aldı.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı da hayatını kaybeden çocuk için dua etti.

Vali Köşger, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'den gelen üçüncü aileyi hastanede ziyaret ettiklerini söyledi.

Yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunları yaşayan ve tedaviye alınan çocuklardan birinin tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdiğini belirten Köşger, şöyle konuştu:

"Devlet ve ülke olarak oradaki acıların, ıstırapların, bir an önce son bulmasını istiyoruz. Bu savaşın, soykırımın en büyük mağdurları maalesef masum çocuklar. Burada da yine bir örneğini görmüş olduk. Yetersiz beslenme sebebiyle dün Gazze'den Adana'ya tahliye eden bir ailemizin bir yavrusunu kaybettik. Şimdi yetersiz beslenme, raşitizm ve diğer hastalıklara maruz kalan yavrumuzun şifaya kavuşması için tüm doktorlarımız, bütün devletimizin imkanlarını seferber etmiş durumdayız. İnşallah bu çocuğumuzu sağ salim kurtaracağız."

Vali Köşger, Gazze'de çocukların yetersiz beslenme sebebiyle hastalıklarla boğuştuğunu dile getirdi.

Gazzelilere desteklerinin her zaman süreceğini belirten Köşger, "Devletin bütün birimleri burada. Onların her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ama bizim ülke, millet olarak en büyük temennimiz Gazze'de barışın tesis edilmesi, Gazzeli kardeşlerimizin kendi vatanlarında, topraklarında barış, esenlik içinde yaşamaları. Bir an önce orada sulh ve sükunun tesis edilmesini bekliyoruz." dedi.

"Türk halkına ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz"

Baba Hamed Zerka da Vali Köşger'e ziyareti ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Bir evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşandığını belirten Zerka, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Dışişleri Bakanlığı ve diğer tüm kurumlar hasta olan çocuğum için yaptığımız çağrıdan sonra bize icabet ettiler. Dışişleri Bakanlığındaki tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Hem Abdullah hem de küçük kız kardeşi Habibe'nin acil tedaviye ihtiyacı vardı. Bizim yardım talebimizden sonra Türk yetkililer bizimle iletişime geçti. Oradan buraya kadar gelen sürede bizi hiç yalnız bırakmadılar. Türk halkına ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Gazze'de durumların çok kötü olduğunu vurgulayan Zerka, "Orada temiz içecek su bile yok. Bombalar yağıyor. Açlık ve ölüm var. Nereye giderseniz şehitler var. İnsanlar günlük yemek bulamıyorlar, bazen aç yatıyorlar." dedi.

Öte yandan yaşamını yitiren 4,5 yaşındaki Abdullah Ebu Zerka'nın cenazesinin Gülbahçesi Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildiği öğrenildi.

Vali Köşger'e ziyaretinde eşi Fatma Köşger ile İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Osman Çiloğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana Valisi Köşger, evlatlarını kaybeden Gazzeli aileye taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

