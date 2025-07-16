Adana ve Mersin'in ilçelerinde Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Adana ve Mersin'in ilçelerinde Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Adana ve Mersin\'in ilçelerinde Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
16.07.2025 10:51
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Adana ve Mersin'in ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Adana ve Mersin'in ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ve ilçe protokolünün katılımıyla Göç Yolu'nda başlayan yürüyüş, Türk Büyükleri Meydanı'nda sona erdi.

Buradaki törende Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Mehteran ekibinin gösteri sunduğu programda, Kaymakam Arslanköylü ve Belediye Başkanı Mustafa Atlı konuşma yaptı.

Aladağ'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçe meydanında program düzenlendi, şehitler dualarla anıldı.

Kaymakam Sançar Batuhan Kurdu, buradaki konuşmasında, "15 Temmuz, milletimizin dik duruşunun ve iradesinin ne denli kudretli ve kuvvetli olduğunun tarihe bir kez daha ispat edildiği gündür." dedi.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara aşure ikram edildi.

Mersin

Mersin'in Gülnar ilçesinde de hükümet konağı önünde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, "15 Temmuz, milletimizin egemenliğine, birliğine ve beraberliğine yönelen her türlü tehdide karşı gösterdiği dik duruşun sembolüdür." diye konuştu.

Anamur ilçesinde de Kaymakamı Kemal Duru, şehit mezarlarını ve gazileri ziyaret etti, ailelerle görüştü.

Yeni Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda da şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu, öğrenciler 15 Temmuz'u anlatan şiirler okudu.

Kaymakam Duru, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andıklarını belirterek, "15 Temmuz, milletimizin demokrasisine, iradesine ve vatanına sahip çıktığı destansı bir gecedir. Bu birlik ve beraberlik ruhu asla kaybolmayacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana ve Mersin'in ilçelerinde Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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