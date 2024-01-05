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Adapazarı'nda çıkan kavgada genç yaralandı, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adapazarı'nda çıkan kavgada genç yaralandı, şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, yabancı uyruklu bir genç ile bir başka genç arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şüpheli, yanındaki bıçakla diğer genci yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı ve Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Adapazarı\'nda çıkan kavgada genç yaralandı, şüpheli gözaltına alındı
05.01.2024 - 22:21,  Güncelleme: 22:24
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çark Caddesi mevkisinde yabancı uyruklu 17 yaşındaki M.H.İ. ile 15 yaşındaki T.C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.C. yanındaki bıçakla M.H.İ'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli T.C. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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