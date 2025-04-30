Adilcevaz'da Van Gölü'nde Çevre Temizliği - Son Dakika
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Adilcevaz'da Van Gölü'nde Çevre Temizliği

Adilcevaz\'da Van Gölü\'nde Çevre Temizliği

Van Gölü sahilinde 3 kamyon çöp toplayan temizlik etkinliği, öğrenci ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

30.04.2025 14:22
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BİTLİS'in Adilcevaz ilçesindeki Van Gölü sahilinde öğrenciler, kurum amirleri ve vatandaşların da katılımı ile yapılan çevre temizliğinde 3 kamyon dolusu çöp toplandı.

Adilcevaz'da kaymakamlık, belediye ve ilçe mili müdürlüğü organizasyonuyla Van Gölü sahilinde çevre temizliği yapıldı. Temizliğe; Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz, Ak Parti İlçe Başkanı Yunus Yaralı, kamu kurum çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Sahil boyunca atılan çöpleri topladı. Yaklaşık 2 saat süren temizlik sonunda 3 kamyon dolusu çöp, çöp merkezine götürüldü.

'ÇOCUKLARIMIZA TEMİZ BIRAKMAK İSTİYORUZ'

Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, doğanın korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade belirterek, "Van Gölü kıyısında pırıl pırıl çocuklarımızla birlikte çevremizi ve doğamızı temizlemek amacıyla kaymakamlığımız, belediyemiz ve ilçe milli eğitim müdürlüğü koordinesinde güzel bir proje başlattık. Bu projeyi süreç içerisinde düzenli bir hale getirmek niyetindeyiz. Çocuklarımızla birlikte bu doğal güzelliği temizleyerek, geleceğimiz olan çocuklarımıza temiz bir şekilde bırakmak istiyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

'VAN GÖLÜ ARTIK DÜNYA MİRASINA GİRMİŞ BİR GÖLDÜR'

Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise "İlçemizin 7 ayrı noktasında öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve hemşerilerimizin katılımlarıyla güzel bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Yaklaşık 5 bin adet çöp poşeti dağıtmıştık ve bunun 3-4 bin tanesinin dolduğunu gördük. Toplanan çöp miktarı bizi mutlu ettiği gibi bu kadar çöp olması da ayrıyeten bizi bir o kadar da üzdü. İlçemiz, Van Gölü Sahili'nin 42 kilometre sahil bandıyla en uzun sahiline sahiptir. Dolayısıyla ilçemiz bir tarih ve turizm şehridir. Yaz aylarında ilçemize gelen yerli ve yabancı turistler sayesinde şehrimizde beraberinde nüfus artışı olmaktadır. Bu nedenle ister istemez şehrimizde çevre ve çöp kirliliğinde artış meydana gelmektedir. Van Gölü artık dünya mirasına girmiş bir göldür. Göl, kapalı havza olduğu için dışarıyla bağlantısı yok ve dolayısıyla kirlendiği zamanda bir deniz ve okyanus gibi kendi kendini yenilemesi de çok mümkün değil. Bu nedenle Van Gölü'ne sahip çıkarak bizden sonraki nesillere düzgün ve temiz bir şekilde bırakmak hepimizin en başta asli bir görevidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adilcevaz'da Van Gölü'nde Çevre Temizliği - Son Dakika

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