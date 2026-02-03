Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, 6 Şubat Depremlerinin 3. Yılı Dolayısıyla Düzenlenecek Programı Paylaştı

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şubat ayı olağan meclis toplantısında 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla düzenlenecek programın detayını paylaşarak, "Genel başkanımız 4 Şubat akşamı Adıyaman'da olacak. Program, deprem şehitliği ziyaretiyle başlayacak. Ardından İl Başkanlığımız, Adıyaman Valiliği, belediyemiz ile Kömür ve Yaylakonak Belediyeleri ziyaret edilecek. Valilik önünde, tüm kurumlarımızla birlikte düzenlenen resmi anma programına katılım sağlanacak" dedi.

Adıyaman Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere byönetiminde gerçekleştirildi. Meclis salonunda yapılan ve 8 gündem maddesinin karara bağlandığı toplantıda; 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla kentte düzenlenecek anma programlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tutdere, Şubat ayının Adıyaman ve Türkiye için derin bir yas dönemi olduğunu söyledi.

6 Şubat'ta hayatını kaybedenleri rahmetle anan Tutdere, geride kalan vatandaşlara bir kez daha sabır dileklerini ileterek, anma sürecinin Valilik koordinesinde ve tüm kurumların iş birliğiyle yürütüleceğini dile getirdi. Tutdere, "Şubat ayı hem şehrimiz hem ülkemiz için hepimizin yüreğini parçalayan, acıya ve yasa boğan bir ay. 6 Şubat'ın yıl dönümüne sayılı günler kaldı. 6 Şubat'ta yitirdiğimiz tüm canlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan hemşehrilerimize bir kez daha sabır diliyorum" diye konuştu.

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek programa ilişkin Tutdere, şunları söyledi:

"Genel başkanımız 4 Şubat akşamı Adıyaman'da olacak. Program, deprem şehitliği ziyaretiyle başlayacak. Ardından İl Başkanlığı'mız, Adıyaman Valiliği, belediyemiz ile Kömür ve Yaylakonak Belediyeleri ziyaret edilecek. Valilik önünde, tüm kurumlarımızla birlikte düzenlenen resmi anma programına katılım sağlanacak. Saat 03.40'ta başlayacak yürüyüşe ve saat kulesinde gerçekleştirilecek saygı duruşu ile Kur'an-ı Kerim tilaveti programına da katılacak."

Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini ve mevlit programlarını huzur içinde gerçekleştirebilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktaran Tutdere, "Şehrimize gelen her misafirimiz, kimliği ve makamı ne olursa olsun başımızın tacıdır. Adıyaman'a, birlik ve kardeşliğimize yakışır bir ev sahipliğini hep birlikte yapacağız. Bu süreçte tüm meclis üyelerimize, grup farkı gözetmeksizin önemli sorumluluklar düşüyor. Bu süreci birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

Meydandaki camiinin adı "6 Şubat Şehitleri Meydan Camii" olarak değiştirildi

Meclis toplantısında ayrıca, Adıyaman kent meydanında bulunan caminin isminin "6 Şubat Şehitleri Meydan Camii" olarak değiştirilmesine ilişkin madde görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi. Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Tutdere, "6 Şubat'ta yitirdiğimiz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ve onlara vefa borcumuzu yerine getirmek adına, kent meydanındaki camimizin ismini 6 Şubat Şehitleri Meydan Camii olarak değiştirdik. Bu kararın Adıyaman halkının vicdanında karşılık bulacağına inanıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.