Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, 6 Şubat Depremlerinin 3. Yılı Dolayısıyla Düzenlenecek Programı Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, 6 Şubat Depremlerinin 3. Yılı Dolayısıyla Düzenlenecek Programı Paylaştı

03.02.2026 11:19  Güncelleme: 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şubat ayı olağan meclis toplantısında 6 Şubat depremlerinin 3 yılı dolayısıyla düzenlenecek programın detayını paylaşarak, "Genel başkanımız 4 Şubat akşamı Adıyaman’da olacak. Program, deprem şehitliği ziyaretiyle başlayacak. Ardından İl Başkanlığı'mız, Adıyaman Valiliği, belediyemiz ile Kömür ve Yaylakonak Belediyeleri ziyaret edilecek. Valilik önünde, tüm kurumlarımızla birlikte düzenlenen resmî anma programına katılım sağlanacak" dedi.

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şubat ayı olağan meclis toplantısında 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla düzenlenecek programın detayını paylaşarak, "Genel başkanımız 4 Şubat akşamı Adıyaman'da olacak. Program, deprem şehitliği ziyaretiyle başlayacak. Ardından İl Başkanlığımız, Adıyaman Valiliği, belediyemiz ile Kömür ve Yaylakonak Belediyeleri ziyaret edilecek. Valilik önünde, tüm kurumlarımızla birlikte düzenlenen resmi anma programına katılım sağlanacak" dedi.

Adıyaman Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere byönetiminde gerçekleştirildi. Meclis salonunda yapılan ve 8 gündem maddesinin karara bağlandığı toplantıda; 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla kentte düzenlenecek anma programlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tutdere, Şubat ayının Adıyaman ve Türkiye için derin bir yas dönemi olduğunu söyledi.

6 Şubat'ta hayatını kaybedenleri rahmetle anan Tutdere, geride kalan vatandaşlara bir kez daha sabır dileklerini ileterek, anma sürecinin Valilik koordinesinde ve tüm kurumların iş birliğiyle yürütüleceğini dile getirdi. Tutdere, "Şubat ayı hem şehrimiz hem ülkemiz için hepimizin yüreğini parçalayan, acıya ve yasa boğan bir ay. 6 Şubat'ın yıl dönümüne sayılı günler kaldı. 6 Şubat'ta yitirdiğimiz tüm canlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan hemşehrilerimize bir kez daha sabır diliyorum" diye konuştu.

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek programa ilişkin Tutdere, şunları söyledi:

"Genel başkanımız 4 Şubat akşamı Adıyaman'da olacak. Program, deprem şehitliği ziyaretiyle başlayacak. Ardından İl Başkanlığı'mız, Adıyaman Valiliği, belediyemiz ile Kömür ve Yaylakonak Belediyeleri ziyaret edilecek. Valilik önünde, tüm kurumlarımızla birlikte düzenlenen resmi anma programına katılım sağlanacak. Saat 03.40'ta başlayacak yürüyüşe ve saat kulesinde gerçekleştirilecek saygı duruşu ile Kur'an-ı Kerim tilaveti programına da katılacak."

Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini ve mevlit programlarını huzur içinde gerçekleştirebilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktaran Tutdere, "Şehrimize gelen her misafirimiz, kimliği ve makamı ne olursa olsun başımızın tacıdır. Adıyaman'a, birlik ve kardeşliğimize yakışır bir ev sahipliğini hep birlikte yapacağız. Bu süreçte tüm meclis üyelerimize, grup farkı gözetmeksizin önemli sorumluluklar düşüyor. Bu süreci birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

Meydandaki camiinin adı "6 Şubat Şehitleri Meydan Camii" olarak değiştirildi

Meclis toplantısında ayrıca, Adıyaman kent meydanında bulunan caminin isminin "6 Şubat Şehitleri Meydan Camii" olarak değiştirilmesine ilişkin madde görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi. Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Tutdere, "6 Şubat'ta yitirdiğimiz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ve onlara vefa borcumuzu yerine getirmek adına, kent meydanındaki camimizin ismini 6 Şubat Şehitleri Meydan Camii olarak değiştirdik. Bu kararın Adıyaman halkının vicdanında karşılık bulacağına inanıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Valiliği, Yerel Haberler, Yaylakonak, Adıyaman, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, 6 Şubat Depremlerinin 3. Yılı Dolayısıyla Düzenlenecek Programı Paylaştı - Son Dakika

Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:44:57. #7.11#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, 6 Şubat Depremlerinin 3. Yılı Dolayısıyla Düzenlenecek Programı Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.