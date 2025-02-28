Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere’den Ramazan Mesajı

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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ramazan ayı mesajında, "Hiçbir vatandaşımızın yalnız hissetmesine izin vermeyeceğiz. Ramazan paylaşarak güzelleşir. Bu bereketi tüm hemşehrilerimizle paylaşacağız" dedi.

Başkan Tutdere, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kentte Ramazan ayı boyunca çeşitli sosyal destek projelerini hayata geçireceklerini belirten Başkan Tutdere, bu kapsamda Mimar Sinan Mahallesi'nde bir iftar çadırı kurulduğunu duyurdu.

Tutdere mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir vatandaşımızın yalnız hissetmesine izin vermeyeceğiz. İftar sofralarımızda hep birlikte olacağız. Ramazan paylaşarak güzelleşir. Bu bereketi tüm hemşehrilerimizle paylaşacağız. Ramazan, sadece oruç ve ibadet ayı değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, sosyal etkinliklerle dayanışmamızı güçlendirdiğimiz bir zamandır. Adıyaman'da bu ruhu hep birlikte yaşatacağız."