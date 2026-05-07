Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: "Şehrimizi Türkiye'nin En Modern Su Yönetimine Kavuşturuyoruz"

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent genelinde yenilenen içme suyu altyapı çalışmalarını eski ve yeni boruları karşılaştırarak anlattı. Sağlıksız hatların sökülerek yerine Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun polietilen boruların döşendiğini aktaran Tutdere, "Adıyaman'ın altında yeni bir Adıyaman inşa ediyoruz. Şehrimizi Türkiye'nin en modern su yönetimine kavuşturuyoruz" dedi.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) tarafından kent genelinde 50-60 yıllık asbestli ve paslı içme suyu hatları yenileniyor. Çalışmalarla birlikte bugüne kadar 564 kilometrelik içme suyu hattı yenilenirken; ana içme suyu şebekesinin yüzde 99'u tamamlandı.

"Kentimizin su arzını sağlamaya başladık"

Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Tutdere, göreve geldikleri günden bu yana Adıyaman'ın altyapı sorunlarını kalıcı olarak çözmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Tutdere, "Adıyaman Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana bütün ekiplerimizle beraber yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. İlk yaptığımız işlerden biri, uzun süredir asbestli ve paslı demir borulardan su içen vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde temiz suya erişimini sağlamak oldu. Bu amaçla şehrimizin bütün damarlarını, bütün içme suyu hatlarını yenileyerek polietilen, Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun bir su şebekesiyle kentimizin su arzını sağlamaya başladık" diye konuştu.

Eski asbestli boruların yıllarca kentin içme suyunu taşıdığını hatırlatan Tutdere, yenilenen hatlarla birlikte Adıyaman'ın daha sağlıklı ve güvenli bir içme suyu altyapısına kavuştuğunu ifade etti. Tutdere, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar bütün mahallelerimizde toplam 564 kilometre içme suyu hattımızı yeniledik. Bu hatlarla beraber artık şehrimiz, çocuklarımız ve hemşehrilerimiz temiz borulardan, sağlıklı bir şebeke sisteminden içme suyuna erişmiş olacaklar. Daha önce yaklaşık 50-60 yıl boyunca paslı, asbestli borulardan ve sağlıksız içme suyu şebekesinden beslenen şehrimiz, artık daha sağlıklı, daha güvenli ve Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun polietilen içme suyu hatlarından su alacaktır" ifadelerini kullandı.

"Şehrimizi Türkiye'nin en modern su yönetimine kavuşturuyoruz"

Yenileme çalışmalarının yalnızca boru değişiminden ibaret olmadığını vurgulayan Tutdere, yeni sistemle birlikte Adıyaman'ın modern bir su yönetimine kavuşacağını söyledi. Tutdere, "Adıyaman'ın altında yeni bir Adıyaman inşa ediyoruz. Vana odalarıyla, basınç kırıcılarıyla, yeni yapmış olduğumuz sistemle şehrimizin tamamına en kısa süre içerisinde -evsel bağlantıları da yaparak- yeni sistemden su arzını sağlamış olacağız. Bu şekliyle şehrimiz hem modern bir su yönetimine kavuşacak hem de bundan sonra kayıp-kaçak oranı düşeceğinden basınç sorunlarıyla da karşılaşmamış olacağız. Şehrimizi Türkiye'nin en modern su yönetimine kavuşturuyoruz. Adıyaman'a, tüm halkımıza hayırlı olsun" dedi.

İçme suyu çalışmalarının ardından yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında da kapsamlı yenileme çalışmalarının süreceğini belirten Tutdere, Adıyaman'ın altyapı sorunlarını kalıcı olarak çözmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Tutdere sözlerini, şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki yıllarda Adıyaman'ımızda artık halkımız hiçbir mahallede altyapı sorunlarıyla uğraşmayacak"

"Hep diyoruz; bu kentin çocukları için, bu kentin geleceği için önce altyapıyı yapmamız gerekiyor. İçme suyunu tamamladık. Kısa süre içerisinde yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarımızı da ayrıştırarak, yenileyerek ve altyapısı bulunmayan yerlere yeni hatlar çekerek şehrimizin bütün altyapı sorununu çözmüş olacağız. Önümüzdeki yıllarda Adıyaman'ımızda artık halkımız hiçbir mahallede altyapı sorunlarıyla uğraşmayacak. Bu kentin geleceğine yapmış olduğumuz bu büyük yatırımlar ve devasa çalışmalar için dayanışma içerisinde olan tüm kurumlarımıza ve tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Adıyaman Belediyesi halkın belediyesidir. Halkı için, Adıyaman'ın çocukları için çalışacaktır ve bundan sonra da çalışmaya devam edecektir. Bütün halkımıza, bütün şehrimize yapmış olduğumuz bu çalışmalar hayırlı olsun."

Mahalle sakinleri çalışmalardan memnun

Çalışmalardan duydukları memnuniyetini dile getiren Mahalle Muhtarı Halit Karaman, 6 Şubat depremlerinin ardından mahallede ciddi yıkımlar yaşandığını belirterek, "50 küsur senedir burada göstermiş olduğumuz eski asbest borulardan su içiyorduk. Şu an hepsi temiz plastik borularla değişiyor. Bundan sonra daha sağlıklı ve temiz su içeceğiz. Şahsım ve mahallem adına Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'ye şükranlarımı sunuyorum. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

Mahalle sakinlerinden İsmet Akgün ise "Bu mahallede doğdum, büyüdüm. 56 yıldır ilk defa burada böyle bir altyapı çalışması oldu. Çıkan malzemeleri gördük; hepsi asbestten yapılmış borular. İnsan sağlığına verilen önemi, oradaki fotoğrafları çekerek bile anlamamız yeterli. Başkanımız sağ olsun, altyapı çalışması belki görünmüyor. 'Belediye ne yaptı' diyenler oluyor. Aslında Adıyaman'da en önemli sorun altyapı. Bunu sağ olsun başkanımız yaptı. Biz şu an hem memnunuz hem de sağlıklı bir şekilde yaşayacağımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

52 yıldır ilk kez içme suyu hatlarının değişmediğini söyleyen mahalle sakinlerinden Kazım Tümsavaş da "Başkanımız eski boruların hepsini değiştirdi, yeni boruları getirdi. Allah bin defa razı olsun. Biz şimdiye kadar bu paslı borulardan su içiyorduk. Hiç kimse şimdiye kadar bu mahalleye bakmadı. Başkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.