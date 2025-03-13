Adıyaman Belediyesi Belgesel Atölyesi İzmir Turnesini Tamamladı - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Belgesel Atölyesi İzmir Turnesini Tamamladı

Adıyaman Belediyesi 04.17 Belgesel Atölyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği İzmir turnesini tamamlayarak, 'Karanlıktan Sonra' belgeselinin gösterimlerini yaptı. Etkinlikler sırasında, kadın emeği ve afet sonrası zorluklar üzerine paneller de düzenlendi.

13.03.2025 09:38  Güncelleme: 09:51
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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi 04.17 Belgesel Atölyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen İzmir turnesini tamamladı. Etkinlikler kapsamında atölyenin ilk filmi "Karanlıktan Sonra" 7 Mart'ta Bergama, 8 Mart'ta Çeşme ve 9 Mart'ta Bayraklı Belediyesi ev sahipliğinde izleyiciyle buluştu.

Adıyaman Belediyesi 04.17 Belgesel Atölyesi'nin İzmir turnesinin ilk etkinliği, 7 Mart'ta Bergama Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bergama Amatör Fotoğraf Sanatı Derneği'nde saat 20.00'de "Kadın ve Emek" temalı fotoğraf sergisi açıldı. Serginin ardından atölyenin ilk filmi "Karanlıktan Sonra" saat 20.30'da izleyicilerle buluştu.

Belgesel gösteriminin ardından "Emeğin Sanata İz Düşümü: Kadın, Üretim ve Görsel Anlatılar" başlıklı panel düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik üstlenirken, Atölye Koordinatörü Selma Kara ve atölye katılımcılarından Kübra Ayhan belgesel atölyesinin kadınlara sağladığı katkıları anlattı. İzmir Köy Tiyatroları'ndan Gülden Karabudak ise köy tiyatrolarındaki kadın emeğine ilişkin bir sunum yaptı.

"Paranın para etmediği günler yaşadık"

Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, etkinliğin kapanışında yaptığı konuşmada, 6 Şubat Depremleri'nin ikinci yılında Adıyaman'ı ziyaret ettiğini belirterek, deprem sonrası yaşanan zorluklara dikkati çekti. Çelik, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin, afetin ardından yaşanan süreci anlatırken 'Paranın para etmediği günler yaşadık' dediğini aktararak, "Bu sözleri sizlerle paylaşarak, depremlerin yıkıcı etkilerini unutmamamız ve her an hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.

Çeşme'deki gösterim gözyaşlarıyla izlendi

Çeşme'de 8 Mart Cumartesi günü yapılan gösterim ise Aya Haralambos Kilisesi'nde gerçekleşti. Çeşmeli sanatseverler tarafından gözyaşlarıyla izlenen gösterimin ardından belgeselin müziklerini besteleyen Dicle Hayat Dağdeviren katılımcılara piyano resitali sundu. Başkan Tutdere adına Proje Koordinatörü Selma Kara, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye depremin simgesi haline gelen saat kulesi heykelini hediye etti.

Bayraklı'da yoğun katılım ve Adıyamanlılardan destek

İzmir turnesinin son gösterimi 9 Mart'ta Bayraklı Tepekule'de gerçekleştirildi. Gösterim öncesinde "Deprem ve Kadın" temalı bir söyleşi düzenlendi. Programa İzmir'de yaşayan birçok Adıyamanlı da katılım gösterdi.

Etkinlik sonrası konuşan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Adıyaman Belediyesi'ne bu projeye sağladığı katkı dolayısıyla teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bugün, kardeş belediyemiz olan Adıyaman ile dayanışmamızı daha da güçlendirdik. Biz de 2020 yılı Ekim ayında benzer acıları yaşadık. Umarız Adıyaman en kısa sürede ayağa kalkar. Sayın Tutdere'nin 6 Şubat'ın yıldönümünde yürüttüğü çalışmaları yerinde görme fırsatımız oldu. Adıyaman'ın acıları, bizim acılarımızdır."

Adıyaman Belediyesi 04.17 Belgesel Atölyesi, İzmir turnesi boyunca kadın emeği ve afet sonrası kadınların yaşadığı zorlukları anlatan belgesel gösterimleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Atölye, düzenlenen gösterimler kapsamında "Karanlıktan Sonra" filmini izleyiciyle buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi Belgesel Atölyesi İzmir Turnesini Tamamladı - Son Dakika

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