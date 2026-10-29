Adıyaman Besni'de inşaat çukuruna düşen 7 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Adıyaman Besni'de inşaat çukuruna düşen 7 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi

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Adıyaman Besni\'de inşaat çukuruna düşen 7 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde inşaatın asansör boşluğu için kazılan su dolu çukura düşen 7 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çevredekilerin sudan çıkardığı çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı; polis inceleme başlattı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan su dolu çukura düşen çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erdemoğlu Mahallesi'ndeki bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan çukur, ilçede etkili olan yağış nedeniyle suyla doldu.

Bu sırada inşaatın çevresinde oyun oynayan Yunus Emre Mutlu (7), dengesini kaybederek su dolu çukura düştü.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mutlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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