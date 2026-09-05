Adıyaman Çelikhan'da gazeteci Harun Yumrutepe, otomobilin devrilmesiyle yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Adıyaman Çelikhan'da gazeteci Harun Yumrutepe, otomobilin devrilmesiyle yaşamını yitirdi

Adıyaman Çelikhan\'da gazeteci Harun Yumrutepe, otomobilin devrilmesiyle yaşamını yitirdi
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde gazeteci Harun Yumrutepe (47), kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Yumrutepe'nin cansız bedeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde gazeteci Harun Yumrutepe (47), kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Çelikhan ilçesinde meydana geldi. Harun Yumrutepe'nin kontrolünü kaybettiği 33 D 6953 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilinde sıkışarak ağır yaralanan Yumrutepe, itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Yumrutepe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yumrutepe'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Çelikhan'da gazeteci Harun Yumrutepe, otomobilin devrilmesiyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Çelikhan'da gazeteci Harun Yumrutepe, otomobilin devrilmesiyle yaşamını yitirdi - Son Dakika
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