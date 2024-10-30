Adıyaman, Cumhuriyet Bayramı\'nı Coşkuyla Kutladı

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(ADIYAMAN) - Adıyaman, Cumhuriyetin 101'inci yılını coşkuyla kutladı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Cumhuriyet, Adıyaman'ın bir dağ köyünde, okuma yazma bilmeyen bir ailenin çocuğunun halkın iradesiyle önce milletvekili, akabinde de belediye başkanı olarak seçilmesidir" dedi.

Adıyaman'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Mimar Sinan Parkı'nda bir araya gelen vatandaşların katıldığı fener alayı ile başladı. Demokrasi Parkı'na kadar süren yürüyüş, 50 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı ve Adıyaman Motor Kulübü'nün sergilediği gösterilerle görsel bir şölene dönüştü. Kortejin en önünde, Tutdere'nin de katılımıyla "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı pankart taşındı.

Demokrasi Parkı'nda devam eden kutlamalar kapsamında önce Başkan Tutdere halka seslendi. Cumhuriyetin eşit yurttaşlık hakkı sağlaması bakımından önemine işaret eden Başkan Tutdere, Cumhuriyet'in kazanımları sayesinde eğitim alabildiğini, halk iradesiyle milletvekili ve belediye başkanı seçilebildiğini söyledi. Sözleri sık sık sloganlarla kesilen Başkan Tutdere, şunları söyledi:

"Cumhuriyet adalettir, Cumhuriyet vicdandır, Cumhuriyet özgürlüktür. Cumhuriyet halkın ta kendisidir, Cumhuriyet sizlerlesiniz. Cumhuriyet biziz, Cumhuriyetle hep beraberiz. Cumhuriyet, Adıyaman'ın bir dağ köyünde, okuma yazma bilmeyen bir ailenin çocuğunun halkın iradesiyle, sizin iradenizle milletvekili, akabinde de belediye başkanı seçilmesidir. Cumhuriyet halkın evlatlarının kendi emekleriyle, kendi iradeleriyle kendi yönetimlerine, kendi geleceklerine sahip çıkmasıdır. Uzun zamandır Adıyaman Cumhuriyet Bayramlarında böyle bir coşkuyu görmemişti. Ne çok özlemişiz bu coşkuyu, bundan sonra bu coşkuyu bu topraklarda daha da büyüteceğiz. Kardeşliği büyüteceğiz, barışı yücelteceğiz, hep beraber şehrimize, ülkemize sahip çıkacağız. Sizlerle beraber cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkacağız."

Tutdere'nin konuşmasının ardından Adıyaman Çocuk Korosu ilk gösterisini sergilerken, gecenin finalinde Oğuz Aksaç sahne aldı ve Cumhuriyet coşkusunu türküleriyle zirveye taşıdı.