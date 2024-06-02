Adıyaman'da 8 bin 467 öğrenci LGS sınavına girdi - Son Dakika
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Adıyaman'da 8 bin 467 öğrenci LGS sınavına girdi

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Adıyaman'da Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava 8 bin 467 öğrenci katıldı. Sınav sonuçları ise 28 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak.

02.06.2024 11:07
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Adıyaman'da, 8 bin 467 öğrenci LGS sınavına girdi

ADIYAMAN - Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için tüm ülke genelinde Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde gerçekleştirilecek olan merkezi sınav için Adıyaman'da 8 bin 467 öğrenci katılım sağladı.

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje okulları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu Teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi başladı. Merkezi sınav 2023-2024 eğitim öğretim yılında resmi, özel ortaokullardaki 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla başladı.

Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde merkezi sınav, Adıyaman'da 8 ilçede 33 okulda 8 bin 467 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Adıyaman merkezde 4 bin 570, Besni ilçesinde 734, Çelikhan ilçesinde 217, Gerger ilçesinde 247, Gölbaşı ilçesinde 512, Kahta ilçesinde bin 807, Samsat ilçesinde 91, Sincik ilçesinde 159, Tut ilçesinde de 130 olmak üzere toplam 8 bin 467 öğrenci sınava girdi. Sınav sonuçlarının ise 28 Haziran 2024 tarihinde açıklanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Adıyaman, LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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