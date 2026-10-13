Adıyaman'da afet risklerine dikkat çekmek için Yeni Kent Meydanı'nda stantlar açıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da afet risklerine dikkat çekmek için Yeni Kent Meydanı'nda stantlar açıldı

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Adıyaman\'da afet risklerine dikkat çekmek için Yeni Kent Meydanı\'nda stantlar açıldı
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Adıyaman'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla Yeni Kent Meydanı'nda AFAD, belediye ve kurtarma ekiplerince stant açıldı. Stantlarda arama kurtarma ekipmanları tanıtıldı, vatandaşlara afet önlemleri anlatıldı ve broşür dağıtıldı.

ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yeni Kent Meydanı'nda AFAD, belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yesevi Arama Kurtarma ekiplerince stantlar açıldı.

Afetlere karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşların afetlere hazırlıklı olması amacıyla kurulan stantlarda, arama kurtarma ekiplerinin kullandığı araç ve ekipmanlar tanıtıldı.

Görevliler, vatandaşlara afetlere karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi vererek bilgilendirici broşürler dağıttı.

Stantların gün boyunca ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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