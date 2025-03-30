Adıyaman\'da Bayram Namazı İçin Buluşma

Adıyaman'da binlerce kişi bayram namazı için saf tuttu

ADIYAMAN - Adıyaman'da Ramazan Bayramı sabahında binlerce kişi namaz kılmak için saf tuttu.

Ramazan Bayramı nedeniyle başta Meydana Cami olmak üzere tüm camiler doldu taştı. Binlerce kişinin saf tuttuğu camide birlik ve beraberlik mesajları verildi.

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun Meydan Camisi'nde kıldırdığı bayram namazında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Milletvekillerinden Resul Kurt, Mustafa Alkayış, Vali Osman Varol da binlerce kişiyle birlikte saf tuttu. Namaz sonrası bir biriyle bayramlaşan vatandaşlar daha sonra evlerinin yolunu tuttu.