Adıyaman'da Emekli Çay Evi Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika
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Adıyaman'da Emekli Çay Evi Büyük Beğeni Topladı

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Adıyaman Belediyesi'nin hizmete açtığı Emekli Çay Evi, 3 TL'lik çay fiyatıyla vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Emekliler ve gençler için sosyal bir buluşma noktası olan mekan, ekonomik zorluk döneminde önemli bir hizmet sunuyor.

10.10.2024 12:18  Güncelleme: 12:48
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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi'nin geçen ay hizmete açtığı ve çayın 3 lira olduğu Emekli Çay Evi, vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin seçim vaatlerinden biri olan "Emekli Çay Evi" projesi, geçen ay Demokrasi Parkı içinde hayata geçirildi. Vatandaşlar, çaylarını 3 TL gibi uygun bir fiyata içerek sosyal alanın keyfini çıkarabiliyor.

Türkiye'nin en ucuz çayını sunan Emekli Çay Evi, özellikle düşük maaş alan emekliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, burada hem uygun fiyata çay içme imkanı hem de arkadaşlarıyla konforlu bir ortamda sosyalleşme imkanı buldu.

"3 TL'ye çay değil, su bile içemezsiniz"

Emekliler, bu hizmetin enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde oldukça değerli olduğunu belirterek, Başkan Tutdere'ye teşekkür etti. Bir emekli, "Bu ortamda 3 TL'ye çay değil, su bile içemezsiniz" diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emekli Çay Evi, gençler ve çalışanlar için de bir buluşma noktası haline geldi. Vatandaşlar, bu tür mekanların Demokrasi Parkı'na huzur getirdiğini ve belediyenin sosyal projelerinin kente olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Emekli Çay Evi Büyük Beğeni Topladı - Son Dakika

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